Eenvoudig en handig: met de patroonfilter kunt u stofzuigen zonder extra filterwisselingen. Deze filter kan eenvoudig worden bevestigd en verwijderd door het te draaien. Er zijn geen extra vergrendelingselementen nodig. Bovendien zorgt de filter voor een uitstekende stofopname. Geschikt voor de Kärcher nat- en droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 3-18, WD 3 (Battery), en de Kärcher sproei-extractie reinigers SE4, SE 4001 en SE 4002.