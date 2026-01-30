Patroonfilter WD/SE
De patroonfilter KFI 3310 maakt het mogelijk om te stofzuigen zonder dat een extra filterwissel nodig is.
Eenvoudig en handig: met de patroonfilter kunt u stofzuigen zonder extra filterwisselingen. Deze filter kan eenvoudig worden bevestigd en verwijderd door het te draaien. Er zijn geen extra vergrendelingselementen nodig. Bovendien zorgt de filter voor een uitstekende stofopname. Geschikt voor de Kärcher nat- en droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 3-18, WD 3 (Battery), en de Kärcher sproei-extractie reinigers SE4, SE 4001 en SE 4002.
Kenmerken en voordelen
Patroonfilter
- Nat- en droogstofzuigers zonder dat je ook het filter hoeft te vervangen.
- Eenvoudige filterbevestiging en -verwijdering door draaien, zonder dat extra vergrendelingselementen nodig zijn.
Geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|bruin
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|122 x 122 x 115
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Fijn vuil
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Vloeistoffen