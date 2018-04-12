De WD 2 Plus V-12/4/18 maakt indruk met zijn compacte ontwerp en is superkrachtig en energiezuinig. Het apparaat behaalt topresultaten voor opzuigen van droog, nat, fijn en grof vuil. Deze nat- en droogzuiger heeft een robuust kunststof reservoir van 12 liter, 4 meter stroomkabel, evenals 1,8 meter lange zuigslang met rechte handgreep, Clips vloermondstuk, schuimfilter en vliesfilterzak. Deze alleszuiger heeft ook een praktische blaasfunctie, die kan worden gebruikt op plaatsen waar opzuigen moeilijk is. Het opbergvak op de machinekop wordt gebruikt voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers. Buizen en vloerzuigmonden kunnen ook snel en gemakkelijk in de parkeerstand op de bumper worden geparkeerd. Bovendien beschikt dit toestel over een ruimtebesparende opbergruimte voor accessoires, het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem en een ergonomisch gevormde draagbeugel voor comfortabel transport.