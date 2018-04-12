Nat-en droogzuiger WD 2 Plus V-12/4/18
Het compacte instapmodel nat- en droogzuiger WD 2 Plus V-12/4/18 overtuigt met een 12 l kunststof reservoir, 4 m stroomkabel, schuimfilter, 1,8 m lange zuigslang en blaasfunctie.
De WD 2 Plus V-12/4/18 maakt indruk met zijn compacte ontwerp en is superkrachtig en energiezuinig. Het apparaat behaalt topresultaten voor opzuigen van droog, nat, fijn en grof vuil. Deze nat- en droogzuiger heeft een robuust kunststof reservoir van 12 liter, 4 meter stroomkabel, evenals 1,8 meter lange zuigslang met rechte handgreep, Clips vloermondstuk, schuimfilter en vliesfilterzak. Deze alleszuiger heeft ook een praktische blaasfunctie, die kan worden gebruikt op plaatsen waar opzuigen moeilijk is. Het opbergvak op de machinekop wordt gebruikt voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers. Buizen en vloerzuigmonden kunnen ook snel en gemakkelijk in de parkeerstand op de bumper worden geparkeerd. Bovendien beschikt dit toestel over een ruimtebesparende opbergruimte voor accessoires, het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem en een ergonomisch gevormde draagbeugel voor comfortabel transport.
Kenmerken en voordelen
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- Compacte apparaatopslag.
Blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- De machine is eenvoudig en handig te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigvermogen (W)
|220
|Vacuüm (mbar)
|max. 220
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 43
|Capaciteit van de tank (l)
|12
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|349 x 328 x 378
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.8 m
- Type zuigslang: Met rechte handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
- Schuimstoffen filter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Inklapbare handgreep
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Wageninterieur
- Garage
- Kelder
- Vloeistoffen
- Inkomhal
- Hobbykamer