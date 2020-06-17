Nat-en droogzuiger WD 3 V-17/6/20 Car
De superkrachtige nat- en droogzuiger WD 3 V-17/6/20 Car is gebouwd voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Incl. kunststof reservoir van 17l, 6m kabel, 2m zuigslang en speciale mondstukken.
De nat- en droogzuiger WD 3 V-17/6/20 Car is superkrachtig, energiezuinig en compact – met een stroomverbruik van slechts 1000 W. De machine beschikt over een autozuigmond, een extra lange spleetzuigmond en een zuigborstel met zachte en harde haren. Of het nu gaat om gevoelige oppervlakken zoals het dashboard, sterk vervuilde plekken zoals de voetenruimte, grote oppervlakken zoals de kofferbak of nauwe ruimtes tussen de stoelen: dankzij speciale borstels en mondstukken kan elk gebied in het voertuig probleemloos grondig worden gereinigd. Door de afneembare handgreep kunnen de borstels en zuigmonden direct op de zuigslang worden aangesloten, waardoor moeiteloos werken in krappe ruimtes mogelijk wordt. Uitgerust met een robuust kunststof reservoir van 17l, 6m kabel en 2m zuigslang met afneembare handgreep, Clips vloerzuigmond, spleetzuigmond, patroonfilter en vliesfilterzak. Met de patroonfilter uit één stuk kan droog en nat vuil worden opgezogen zonder dat deze filter hoeft te worden vervangen. Verdere kenmerken: opbergmogelijkheid aan de machinekop, praktische blaasfunctie, "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container en een ergonomisch gevormde draagbeugel.
Kenmerken en voordelen
Speciale toebehoren voor reiniging van het interieur van auto'sVoor de beste reinigingsresultaten op kwetsbare oppervlakken, grote oppervlakken en in smalle spleten. Voor optimale verwijdering van fijn en hardnekkig vuil.
Verwijderbare handgreepVerschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten. Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigvermogen (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit van de tank (l)
|17
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|349 x 328 x 492
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Extra lange plintenzuigmond (350 mm)
- Autozuigmond
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Zuigborstel met harde borstelharen
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Inklapbare handgreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Koffer van de auto
- Autozetels
- Achterbank
- Voetmatten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Dashboard van de wagen
- Centrale console
- Terrassen
- Kelder
- Vloeistoffen