De nat- en droogzuiger WD 3 V-17/6/20 Car is superkrachtig, energiezuinig en compact – met een stroomverbruik van slechts 1000 W. De machine beschikt over een autozuigmond, een extra lange spleetzuigmond en een zuigborstel met zachte en harde haren. Of het nu gaat om gevoelige oppervlakken zoals het dashboard, sterk vervuilde plekken zoals de voetenruimte, grote oppervlakken zoals de kofferbak of nauwe ruimtes tussen de stoelen: dankzij speciale borstels en mondstukken kan elk gebied in het voertuig probleemloos grondig worden gereinigd. Door de afneembare handgreep kunnen de borstels en zuigmonden direct op de zuigslang worden aangesloten, waardoor moeiteloos werken in krappe ruimtes mogelijk wordt. Uitgerust met een robuust kunststof reservoir van 17l, 6m kabel en 2m zuigslang met afneembare handgreep, Clips vloerzuigmond, spleetzuigmond, patroonfilter en vliesfilterzak. Met de patroonfilter uit één stuk kan droog en nat vuil worden opgezogen zonder dat deze filter hoeft te worden vervangen. Verdere kenmerken: opbergmogelijkheid aan de machinekop, praktische blaasfunctie, "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container en een ergonomisch gevormde draagbeugel.