De WD 3 V-17/4/20 is krachtig en energiezuinig met een verbruik van slechts 1000 W. Zowel de machine als de zuigslang en de vloermond zijn perfect op elkaar afgestemd - voor de beste reinigingsresultaten bij droog, nat, fijn of grof vuil. De nat- en droogzuiger maakt indruk met zijn compacte ontwerp en een robuuste 17 liter plastic container, 4 meter kabel, 2 meter zuigslang en zijn fleece filterzak. Dankzij het enkelvoudige cartridgefilter is het mogelijk om zowel nat als droog vuil op te zuigen zonder filtervervanging. De blaasfunctie is handig voor het reinigen van moeilijk bereikbare gebieden. De slang wordt opgeborgen door hem aan de machinekop te hangen, waardoor ruimte wordt bespaard. De kabel kan worden opgeborgen op de kabelhaak, buizen en vloermondstukken aan de bumper. Het "Pull & Push" vergrendelingssysteem maakt het eenvoudig openen en sluiten van de container mogelijk. Het handvat van de stofzuiger kan worden verwijderd en het accessoire kan rechtstreeks op de zuigslang worden aangesloten. Ook handig: gereedschap of kleine onderdelen kunnen op het gebied op de machinekop worden neergezet. Het ergonomisch gevormde draaghandvat maakt comfortabel transport mogelijk.