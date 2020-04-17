Nat-en droogzuiger WD 3 S V-17/4/20
De WD 3 S V-17/4/20 nat- en droogzuiger is krachtig en efficiënt met zijn roestvrijstalen reservoir van 17 l, ééndelige patroonfilter, 4m stroomkabel, 2m zuigslang en compacte opbergruimte.
De WD 3 S V-17/4/20 is zowel krachtig als energiezuinig. Zowel het apparaat als de zuigslang en het Clips-vloermondstuk zijn perfect op elkaar afgestemd – voor de beste reinigingsresultaten op droog, nat, fijn of grof vuil. Deze nat- en droogzuiger overtuigt door zijn compacte ontwerp en een robuuste roestvrijstalen container van 17 l, 4 m stroomkabel, 2 m zuigslang en vliesfilterstofzak. Dankzij de patroonfilter uit één stuk is het mogelijk om zowel nat als droog vuil op te zuigen zonder filtervervanging. De blaasfunctie is handig voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De slang wordt opgeborgen door deze aan de kop van de machine te hangen, waardoor ruimte wordt bespaard. De kabel kan worden opgeborgen aan de kabelhaak, buizen en vloermondstukken aan de bumper. Het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem maakt het eenvoudig openen en sluiten van de container mogelijk. De handgreep van de stofzuiger kan worden verwijderd en het accessoire kan direct op de zuigslang worden aangesloten. Ook slim: gereedschap of kleine onderdelen kunnen op het opbervak op de machinekop neergezet worden. De ergonomisch gevormde draaggreep maakt comfortabel transport mogelijk.
Kenmerken en voordelen
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestelDe zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- Zorgt voor een handig vervoer van het toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigvermogen (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit van de tank (l)
|17
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|353 x 328 x 493
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Inklapbare handgreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Wageninterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Vloeistoffen
- Inkomhal
- Hobbykamer