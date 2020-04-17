De WD 3 S V-17/4/20 is zowel krachtig als energiezuinig. Zowel het apparaat als de zuigslang en het Clips-vloermondstuk zijn perfect op elkaar afgestemd – voor de beste reinigingsresultaten op droog, nat, fijn of grof vuil. Deze nat- en droogzuiger overtuigt door zijn compacte ontwerp en een robuuste roestvrijstalen container van 17 l, 4 m stroomkabel, 2 m zuigslang en vliesfilterstofzak. Dankzij de patroonfilter uit één stuk is het mogelijk om zowel nat als droog vuil op te zuigen zonder filtervervanging. De blaasfunctie is handig voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De slang wordt opgeborgen door deze aan de kop van de machine te hangen, waardoor ruimte wordt bespaard. De kabel kan worden opgeborgen aan de kabelhaak, buizen en vloermondstukken aan de bumper. Het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem maakt het eenvoudig openen en sluiten van de container mogelijk. De handgreep van de stofzuiger kan worden verwijderd en het accessoire kan direct op de zuigslang worden aangesloten. Ook slim: gereedschap of kleine onderdelen kunnen op het opbervak op de machinekop neergezet worden. De ergonomisch gevormde draaggreep maakt comfortabel transport mogelijk.