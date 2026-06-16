Flexible d'aspiration SH 5
Flexible d'aspiration de 5 m pour les modèles KHB et OC 6-18, destiné à aspirer l'eau de sources alternatives telles que les cuves d'eau de pluie ou les bidons d'eau.
Le flexible d'aspiration de 5 mètres permet d'aspirer l'eau depuis des sources alternatives telles que les cuves d'eau ou les bidons d'eau. Le tuyau est très flexible et donc idéal pour les modèles KHB et OC 6-18.
Caractéristiques et avantages
Aspiration facile
- Aspiration d'eau provenant de réserves ; approvisionnement alternatif en eau pour le nettoyeur haute pression à main, qui fonctionne sur batterie.
Mobilité
- Aucun raccordement à l'eau n'est nécessaire ; utilisation mobile du nettoyeur haute pression à main, qui fonctionne sur batterie.
Flexible et maniable
- Le flexible est facile à raccorder et à ranger.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 250 x 60
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
Piéces détachées Flexible d'aspiration SH 5
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