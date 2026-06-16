Aanzuigslang SH 5
Flexibele, 5 meter lange aanzuigslang voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers, voor het aanzuigen van water uit alternatieve bronnen, zoals regentonnen of waterreservoirs.
Met de 5 meter lange aanzuigslang kunt u water aanzuigen uit alternatieve bronnen, zoals regentonnen of waterreservoirs. De slang is zeer flexibel en daarom uitermate geschikt voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig aanzuigen
- Aanzuigen van water; alternatieve watertoevoer voor de KHB accudrukreiniger.
Draagbaarheid
- Geen wateraansluiting nodig; mobiele inzet van de handbediende accu-drukreinigers.
Flexibel en handzaam
- De flexibele slang is eenvoudig aan te sluiten en op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|250 x 250 x 60
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
Onderdelen Aanzuigslang SH 5
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