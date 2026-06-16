Flexible haute pression contact alimentaire, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.
Flexible haute pression 15 m (DN 6) avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif). Revêtement extérieur non marquant permettant une utilisation dans le secteur alimentaire. DN 6/155 °C/250 bar.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 6
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|250
|Longueur (m)
|15
|Filetage des raccords
|2 x EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|2,9