Housse de table à repasser
Combinaison spéciale de coton et de mousse, grande perméabilité à l’air, facilite la pénétration de la vapeur dans le linge
Housse pour planche à repasser en coton avec arrière en mousse. La housse garantit une surface lisse de repassage et une pénétration de la vapeur améliorée. La housse idéale pour des résultats de repassage idéals – convient à la planche à repasser AB 1000.
Caractéristiques et avantages
Matière de haute qualité
- Repasse sans froissement
- Permeabilité optimale de la vapeur et de l'air
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|2,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1200 x 380 x 5