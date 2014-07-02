Housse de table à repasser

Combinaison spéciale de coton et de mousse, grande perméabilité à l’air, facilite la pénétration de la vapeur dans le linge

Housse pour planche à repasser en coton avec arrière en mousse. La housse garantit une surface lisse de repassage et une pénétration de la vapeur améliorée. La housse idéale pour des résultats de repassage idéals – convient à la planche à repasser AB 1000.

Caractéristiques et avantages
Matière de haute qualité
  • Repasse sans froissement
  • Permeabilité optimale de la vapeur et de l'air
Spécifications

Données techniques

Couleur Blanc
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 2,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 1200 x 380 x 5