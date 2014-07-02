Overtrek strijkplank AB 1000
Speciale combinatie van katoenen overtrek en schuimrubber, voor een hogere luchtdoorlaatbaarheid en een betere doordringing van de stoom in de was. De ideale overtrek voor eersteklas strijkresultaten.
Overtrek voor uw strijkplank in een combinatie van katoen en schuimrubber. De overtrek blinkt uit dankzij zijn betere luchtdoorlaatbaarheid en hierdoor een betere doordringing van de stoom in de was. De ideale overtrek voor perfecte strijkresultaten – past op de AB 1000 strijkplank.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit materiaal
- Kreukvrij strijken
- Optimale stoom en lucht doorlaatbaarheid
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1200 x 380 x 5