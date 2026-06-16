Lance de pulvérisation PowerControl 042
Notre lance d'arrosage PowerControl avec la taille de buse 042 permet d'adapter la puissance de nettoyage à chaque tâche de nettoyage. Réglage précis et en continu de la pression, directement dans la zone de prise.
Ni trop, ni trop peu : grâce au réglage de la pression en continu qu'offre notre lance d'arrosage PowerControl 042, vous pouvez désormais adapter de manière optimale la puissance de nettoyage à la tâche de nettoyage à effectuer, sans vous interrompre. Grâce à sa position ergonomique et pratique, directement dans la zone de prise, les ajustements deviennent un jeu d'enfants. Afin d'optimiser davantage l'utilisation, l'effet Powerbuse Kärcher breveté augmente la puissance de nettoyage d'environ 40 %. Un mode basse pression spécial permet d'appliquer exactement la quantité nécessaire de détergent, tandis que le réglage du jet par niveau garantit un ajustement facile de l'angle d'arrosage.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|1,1
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Piéces détachées Lance de pulvérisation PowerControl 042
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.