PowerControl lans 042

Zo veel als nodig, zo klein mogelijk: met de traploos aanpasbare drukinstelling van onze PowerControl spuitlans 042 kan u de reinigingsprestaties nu aanpassen aan de respectievelijke taken zonder uw werk te moeten onderbreken. Ergonomisch geplaatst, binnen handbereik, zo kunnen de aanpassingen heel gemakkelijk worden gemaakt. Voor een verdere optimalisatie verhoogt de gepatenteerde Kärcher krachtsproeiercontour het reinigingsvermogen met ongeveer 40 %. Een speciale lagedrukmodus maakt de doelgerichte toepassing van reinigingsmiddelen mogelijk en de werkhoek kan ook eenvoudig worden aangepast door de innovatieve aanpassing van het spuitniveau.