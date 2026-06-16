Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 180 pour K 7 (Premium) FC Plus et Smart Control

Un outil aux multiples talents pour toutes les applications : la lance Multi Jet 3 en 1 de Kärcher offre un jet plat haute pression réglable en continu, une buse rotative et un jet à détergent, le tout dans une seule lance d'arrosage. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance d'arrosage. La pression se règle facilement à l'aide des boutons du pistolet. Convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus et K 7 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017).