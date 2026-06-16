Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 180 pour K 7 (Premium) FC Plus et Smart Control

La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 de Kärcher convient aux nettoyeurs haute pression K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus et K 7 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017).

Un outil aux multiples talents pour toutes les applications : la lance Multi Jet 3 en 1 de Kärcher offre un jet plat haute pression réglable en continu, une buse rotative et un jet à détergent, le tout dans une seule lance d'arrosage. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance d'arrosage. La pression se règle facilement à l'aide des boutons du pistolet. Convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus et K 7 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017).

Caractéristiques et avantages
Un contrôle total en deux mains
  • Régulation de pression en continu grâce au pistolet intelligent.
Pas de changement difficile de la lance
  • Tournez tout simplement la lance pour sélectionner le jet correct.
Trois types de jet dans une seule lance
  • Jet à détergent, jet rotatif en jet plat à haute pression réglables en continu – pour un travail flexible.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0,5
Poids emballage inclus (kg) 0,6
Dimensions (L × l × h) (mm) 445 x 63 x 63

Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)

Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Motos et scooters
  • Surfaces dans la maison et le jardin
  • Murs de jardin et de pierre
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Clôtures