Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 180 pour K 7 (Premium) FC Plus et Smart Control
La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 de Kärcher convient aux nettoyeurs haute pression K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus et K 7 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017).
Un outil aux multiples talents pour toutes les applications : la lance Multi Jet 3 en 1 de Kärcher offre un jet plat haute pression réglable en continu, une buse rotative et un jet à détergent, le tout dans une seule lance d'arrosage. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance d'arrosage. La pression se règle facilement à l'aide des boutons du pistolet. Convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus et K 7 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017).
Caractéristiques et avantages
Un contrôle total en deux mains
- Régulation de pression en continu grâce au pistolet intelligent.
Pas de changement difficile de la lance
- Tournez tout simplement la lance pour sélectionner le jet correct.
Trois types de jet dans une seule lance
- Jet à détergent, jet rotatif en jet plat à haute pression réglables en continu – pour un travail flexible.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|445 x 63 x 63
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Clôtures