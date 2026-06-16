Een universeel toestel voor alle toepassingen: de 3-in-1 Multi Jet van Kärcher biedt een traploos instelbare hoge druk vlakstraal, een roterende straal en een reinigingsmiddelenstraal in één enkele spuitlans. De juiste straal wordt gekozen door de spuitlans simpelweg te draaien. De druk kan gemakkelijk worden ingesteld via de knoppen op het spuitpistool. Geschikt voor de Home & Garden hogedrukreinigers van Kärcher uit de reeksen K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus en K 7 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).