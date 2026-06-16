MJ 180 3-in-1 multi jet voor K 7 FC (Premium) FC Plus & Smart Control
De Kärcher 3-in-1 Multi Jet spuitlans is geschikt voor de hogedrukreinigers K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus en K 7 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).
Een universeel toestel voor alle toepassingen: de 3-in-1 Multi Jet van Kärcher biedt een traploos instelbare hoge druk vlakstraal, een roterende straal en een reinigingsmiddelenstraal in één enkele spuitlans. De juiste straal wordt gekozen door de spuitlans simpelweg te draaien. De druk kan gemakkelijk worden ingesteld via de knoppen op het spuitpistool. Geschikt voor de Home & Garden hogedrukreinigers van Kärcher uit de reeksen K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus en K 7 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).
Kenmerken en voordelen
Volledige controle in beide handen
- Traploos instelbare drukregeling met het intelligente spuitpistool.
Geen vervelende vervanging van de spuitlans
- De spuitlans simpelweg draaien om de juiste straal te kiezen.
Drie sproeipatronen in één enkele spuitlans
- Reinigingsmiddelenstraal, roterende straal en traploos instelbare hogedruk vlakstraal – voor flexibel werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|445 x 63 x 63
Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinmuren en stenen muren
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Hekken