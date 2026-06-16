Le raccord permet un branchement résistant à la dépression des pompes côté aspiration aux tuyaux PE 1" sans filetage. Cette solution est idéale afin d’avoir une source alternative d’eau, notamment une citerne ou un puits, pour la machine à laver, les toilettes ou l’arrosage du jardin. Le filetage mâle G1 permet de raccorder des équipements d’aspiration du commerce à filetage G1. Le principe d’étanchéité PerfectConnect radiale des accessoires BP permet un montage d’une simplicité enfantine et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement irréprochable des pompes.