Aansluitstuk voor 1" zuigleidingen
Aansluitstuk voor een vacuümdichte aansluiting van de pomp aan de zuigzijde van zuigleidingen zonder draad (compatibel met PE-leidingen met 1” diameter). Met PerfectConnect-afdichting.
Met het aansluitstuk kunnen pompen worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van 1” PE-leidingen zonder draad - ideaal voor het gebruik van water uit alternatieve waterbronnen, zoals waterreservoirs of -putten, voor gebruik voor de wasmachine, toiletdoorspoeling of besproeiing van de tuin. Op de G1-buitendraad kunnen in de handel verkrijgbare zuigsets met een G1-aansluitdraad worden aangesloten. De BP-accessoires kunnen dankzij de radiale PerfectConnect-afdichting bijzonder eenvoudig worden aangesloten, voor een uiterst betrouwbare afdichting en een probleemloze werking van de pomp.
Kenmerken en voordelen
Aansluitstuk voor 1” zuigleidingen zonder draad
- Pomp zonder gereedschap aansluiten op 1” leidingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|54 x 72 x 54
Uitvoering
- Accessoires in de Kärcher PerfectConnect-serie
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …