Rotabuse, grand, 100
Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce à la buse et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|300
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|100
|Taille
|grand
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5