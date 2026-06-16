Rotabuse, grand, 100

Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

Rotabuse – jet crayon rotatif – un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce à la buse et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

Spécifications

Données techniques

Pression max. (bar) 300
Pression (bar) max. 300
Température (°C) max. 85
Taille de buse ( ) 100
Taille grand
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,5