Set de brosses rouleaux universelles jaunes
Jeu de 2 rouleaux microfibres Pure!Roll® pour un nettoyage et un entretien en douceur de tous les sols. Non pelucheux, très absorbant et résistant. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.
Plutôt deux fois qu'une : les rouleaux universels pour les nettoyeurs de sols Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 et FC 8 permettent un nettoyage et un entretien en douceur de tous les sols, y compris les parquets. Ces rouleaux universels haut de gamme sont non pelucheux, très absorbants et extrêmement résistants. Particulièrement durable : les rouleaux Pure!Roll® sont lavables en machine jusqu'à 60 °C.
Caractéristiques et avantages
Pure!Roll® à microfibres haut de gamme
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|300 x 60 x 60
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Parquet vitrifié