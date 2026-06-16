Set de brosses rouleaux universelles jaunes

Plutôt deux fois qu'une : les rouleaux universels pour les nettoyeurs de sols Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 et FC 8 permettent un nettoyage et un entretien en douceur de tous les sols, y compris les parquets. Ces rouleaux universels haut de gamme sont non pelucheux, très absorbants et extrêmement résistants. Particulièrement durable : les rouleaux Pure!Roll® sont lavables en machine jusqu'à 60 °C.