Nettoyage de l'espace de réception
L'espace de réception est la carte de visite de chaque hôtel, de chaque concessionnaire automobile, de chaque musée. Les clients doivent se sentir les bienvenus et à l'aise dès l'espace où ils sont reçus – si à l'aise que, dans le meilleur des cas, ils reviendront. Pour ce faire, un intérieur élégant et un personnel souriant ne suffisent pas ; l'espace de réception doit également être impeccable afin de séduire chaque visiteur. L'hygiène joue ainsi un rôle bien particulier partout où de nombreuses personnes vont et viennent. Récapitulatif des mesures utiles pour que chaque espace de réception puisse se montrer sous son meilleur jour.
Première impression : propre
Cinq minutes à la réception avec l'avocat, dix minutes d'attente pour l'enregistrement à l'hôtel - les espaces de réception ne sont généralement pas les zones où l'on reste le plus longtemps. Cependant, ils sont très populaires auprès du public et sont également des lieux dans lesquels de nombreuses interactions ont généralement lieu. Vous remplissez un formulaire, parlez au personnel, vous payez, vous signez, vous vous asseyez un instant jusqu'à ce que ce soit votre tour. Les surfaces touchées et susceptibles de se salir rapidement sont proportionnellement nombreuses.
Un must pour tout espace de réception : des sols bien entretenus
Le sol est bien entendu particulièrement sujet à la contamination. Quiconque entre apporte généralement de la saleté de l'extérieur avec lui, en particulier pendant la saison des pluies, et surtout lorsque les locaux sont accessibles directement de l'extérieur et non par une cage d'escalier, par exemple. Les zones/tapis qui piègent la saleté peuvent alors aider : ils empêchent la saleté d'être transportée dans les locaux et empêchent également, dans une certaine mesure, l'humidité et la neige d'entrer. Les tapis doivent être nettoyés régulièrement avec un aspirateur eau et poussières, un balai électrique ou un aspiro-brosseur pour moquettes. Les appareils conviennent également au nettoyage courant de la surface au sol adjacente.
Même avec cette mesure, les sols nécessitent naturellement un nettoyage en profondeur régulier. Les systèmes d'essuyage manuels sont souvent utilisés pour le nettoyage courant quotidien des sols durs et résilients, tels que les carreaux ou le linoléum. Les aspirateurs poussières ou, alternativement, les aspirateurs eau et poussières ont également fait leurs preuves dans le nettoyage courant car ils effectuent un large éventail de tâches de nettoyage et s'adaptent facilement aux différents revêtements de sol. Ce qu'il faut également prendre en compte : l'utilisation d'une autolaveuse aspirante maniable est rentable à partir d'une superficie de 100 m². L'action est non seulement plus approfondie qu'avec un système de balayage manuel - mais cela permet également d'obtenir un résultat plus hygiénique, car l'eau sale est aspirée immédiatement. Même avec des étapes de nettoyage plus intensives, telles que le nettoyage intermédiaire et en profondeur, l'autolaveuse aspirante garantit à la fois un gain de temps et des résultats convaincants. Lors du nettoyage des sols, il est particulièrement important que les différents revêtements de sol utilisés dans les salles de réception aient également des exigences de nettoyage différentes. C'est pourquoi la constitution des revêtements doit être prise en compte dans tous les procédés de nettoyage.
Nettoyer et entretenir la pierre naturelle
Les pierres naturelles d'aspect identique ou similaire peuvent avoir des propriétés techniques très différentes, notamment en ce qui concerne la sensibilité aux alcalis ou aux acides, la résistance et l'absorption de l'eau. Cela détermine quelle pierre convient à quel usage et comment elle doit être entretenue afin de conserver son aspect pendant longtemps. Il est donc important de connaître exactement les propriétés de la pierre en fonction de sa composition minérale et de son traitement de surface avant le nettoyage et d'avoir connaissance de son utilisation.
Nettoyage du grès cérame fin
Le grès cérame fin est un revêtement de sol plaisant et très populaire, qui se caractérise par sa robustesse, ses propriétés antidérapantes et son très faible taux d'absorption d'humidité. Aujourd'hui, le grès cérame fin est devenu un élément de design moderne et sûr dans le domaine du revêtement de sol.
Surfaces en verre irréprochables pour un look impeccable
Un espace de réception peut également resplendir grâce à des surfaces en verre bien entretenues. Le verre est souvent utilisé pour créer une atmosphère légère et conviviale, mais il est sujet à la saleté visible. La meilleure façon de se débarrasser des impuretés ponctuelles est d'utiliser un nettoyant et un chiffon pour vitres. Pour les grandes surfaces, vous pouvez obtenir un résultat uniforme à l'aide d'un lave-vitre professionnel avec une raclette ou un aspirateur de surface du commerce. L'aspirateur nettoyeur de vitres peut permettre d'éviter les flaques d'eau sur le sol et les problèmes de sécurité associés.
Accueillant, jour après jour : le mobilier capitonné des espaces de réception reste beau longtemps
Pour une bonne impression durable aussi cruciale que les surfaces vitrées brillantes et propres : un mobilier capitonné bien entretenu. Si vous ne voulez pas que des taches gênantes viennent ternir l'image générale, vous devez être rapide, car les taches doivent être éliminées le jour même de leur apparition. En effet, les taches fraîches peuvent être enlevées plus facilement, elles sont plus faciles à détecter et n'ont pas le temps de s'étaler.
Détachage manuel
90 % de toutes les taches sont solubles dans l'eau - il est donc conseillé d'utiliser dans un premier temps une bonnette microfibres ou un pad microfibre et de l'eau. Il convient d'intervenir avec soin en tamponnant puis en détachant la saleté de la fibre en exerçant de légers mouvements rotatifs de bas en haut. Ceci est important afin de ne pas pousser la saleté plus loin dans les fibres.
Si la saleté est insoluble dans l'eau, il faut utiliser un détachant à base de solvants miscibles dans l'eau. Une bonnette microfibres est vaporisée de détachant et la zone touchée est tamponnée jusqu'à ce que la tache disparaisse. Ensuite, il faut détacher la saleté de la fibre en exerçant de légers mouvements rotatifs de bas en haut.
Conseils :
- Avant d'éliminer les taches, il faut retirer la saleté avec un aspirateur
- Ne pas exercer de pression excessive sur la surface
- Toujours utiliser une zone propre du chiffon
- Le séchage peut être accéléré en tamponnant avec un chiffon sec
Nettoyage des capitonnages à la machine
L'utilisation d'un injecteur-extracteur est idéale pour le nettoyage en profondeur plus complexe du mobilier capitonné. Avec l'aide de l'injection-extraction, qui peut être effectuée à la fois dans un processus en 1 et en 2 étapes, on obtient un résultat de nettoyage complet en profondeur.
Nettoyage de surfaces
Pour que tous les visiteurs se sentent parfaitement à l'aise, une attention particulière doit également être portée au nettoyage des surfaces. En raison des exigences d'hygiène accrues, le comptoir de l'accueil joue également un rôle majeur en tant que lieu d'interaction humaine.
Nettoyage de surfaces manuel
Pour le nettoyage de surfaces manuel, il est recommandé d'utiliser des bonnettes microfibres et des pulvérisateurs avec un détergent - si nécessaire un désinfectant.
Deux méthodes peuvent rendre le processus plus pratique et plus sûr : la méthode de la couleur, par exemple, utilise des chiffons bleus pour les surfaces et des chiffons rouges pour les toilettes et les urinoirs, de façon à empêcher tout mélange. De plus, la méthode de pliage du tissu en 8 ou 16 peut être utilisée pour s'assurer que les surfaces sont toujours nettoyées avec une face propre et que les germes ne sont pas transportés d'une surface à l'autre. Une bonnette microfibres est pliée 1 fois dans la longueur et, selon la taille, 1 ou 2 fois dans la largeur. Ensuite, une face propre du chiffon est pulvérisée avec un nettoyant (désinfectant) et la surface est essuyée. Le pliage systématique permet d'utiliser huit ou seize faces du chiffon avant qu'un nouveau chiffon ne soit nécessaire.
Utilisation de nettoyeurs vapeurs pour le nettoyage de surfaces
Alternativement, il est possible d'utiliser un nettoyeur vapeur professionnel. En raison de la température de nettoyage élevée, ces appareils sont une solution efficace et rapide pour assurer une hygiène adéquate et lutter contre les germes et les virus. La vapeur sort de la buse en très fines gouttelettes et, selon le type d'appareil, à une température d'environ 100 °C et à une pression pouvant atteindre 8 bars. Non seulement les sols et les meubles peuvent être nettoyés efficacement, mais la vapeur atteint également les endroits difficiles d'accès.
Un comptoir d'accueil propre
La réception est un espace où une hygiène irréprochable est primordiale. Avant même que les personnes ne s'approchent du comptoir, elles devraient avoir la possibilité de se désinfecter les mains. Les surfaces de contact qui sont touchées par de nombreuses personnes doivent être nettoyées et désinfectées régulièrement, et les vitres en Plexiglas®, qui sont installées à de nombreux endroits pour protéger le personnel, méritent également une attention particulière. Pour éviter la perte de transparence ou les rayures, elles doivent être nettoyées avec une bonnette microfibres et de l'eau. En cas d'utilisation de détergent, celui-ci ne doit être ni fortement alcalin ni fortement acide, ni avoir une teneur en alcool trop élevée afin de ne pas endommager le matériau.
Conseil :
Lors du changement d'équipe, il est conseillé de faire également attention à l'espace derrière le comptoir –
le bureau et le téléphone, par exemple, doivent être nettoyés et désinfectés.