Nettoyage de l'espace de réception

Même avec cette mesure, les sols nécessitent naturellement un nettoyage en profondeur régulier. Les systèmes d'essuyage manuels sont souvent utilisés pour le nettoyage courant quotidien des sols durs et résilients, tels que les carreaux ou le linoléum. Les aspirateurs poussières ou, alternativement, les aspirateurs eau et poussières ont également fait leurs preuves dans le nettoyage courant car ils effectuent un large éventail de tâches de nettoyage et s'adaptent facilement aux différents revêtements de sol. Ce qu'il faut également prendre en compte : l'utilisation d'une autolaveuse aspirante maniable est rentable à partir d'une superficie de 100 m². L'action est non seulement plus approfondie qu'avec un système de balayage manuel - mais cela permet également d'obtenir un résultat plus hygiénique, car l'eau sale est aspirée immédiatement. Même avec des étapes de nettoyage plus intensives, telles que le nettoyage intermédiaire et en profondeur, l'autolaveuse aspirante garantit à la fois un gain de temps et des résultats convaincants. Lors du nettoyage des sols, il est particulièrement important que les différents revêtements de sol utilisés dans les salles de réception aient également des exigences de nettoyage différentes. C'est pourquoi la constitution des revêtements doit être prise en compte dans tous les procédés de nettoyage.