Ontvangstruimte schoonmaken
De ontvangstruimte is het visitekaartje van elk hotel, elk autobedrijf, elk museum. Daar waar gasten worden ontvangen, moeten zij zich welkom en prettig voelen - zo prettig dat ze ook weer graag terugkomen. Doorslaggevend hierbij zijn niet alleen een stijlvolle inrichting en het vriendelijke personeel; de ontvangstruimte moet ook vlekkeloos schoon zijn om iedere bezoeker te kunnen overtuigen. Want op plaatsen waar veel mensen in- en uitlopen, speelt hygiëne een belangrijke rol. Een overzicht van nuttige maatregelen waarmee elke ontvangstruimte zich van zijn beste kant kan laten zien.
Eerste indruk: schoon
Vijf minuten bij een bezoek aan de advocaat, tien minuten wachten tijdens het inchecken in het hotel: ontvangstruimtes zijn over het algemeen geen plaatsen waar je lang verblijft. Maar het zijn wel plaatsen waar veel publiek komt en waar over het algemeen vele interacties plaatsvinden. Je vult een formulier in, hebt een gesprek met het personeel, je betaalt, je zet je handtekening, je wacht even tot je aan de beurt bent. Als gevolg hiervan worden vele oppervlakken aangeraakt die snel verontreinigd kunnen raken.
Een must voor iedere ontvangstruimte: schone vloeren
Natuurlijk is de vloer het meest gevoelig voor vervuiling. Wie binnen komt lopen neemt meestal vuil van buiten mee, zeker in periodes met veel regen en met name als de vertrekken rechtstreeks van buitenaf toegankelijk zijn en niet via bijvoorbeeld een trap. Hier kunnen vuilvangzones/schoonloopmatten uitkomst bieden: ze voorkomen dat het vuil naar binnen wordt gelopen en houden tot op zekere hoogte ook nattigheid en sneeuw buiten de deur. De matten moeten regelmatig met een nat-/droogzuiger, een elektrobezem of tapijtborstelzuiger worden gereinigd. De apparaten zijn ook geschikt voor de onderhoudsreiniging van de aangrenzende vloeren.
Ook met deze maatregelen hebben de vloeren natuurlijk regelmatig een grondige reiniging nodig. Voor harde en veerkrachtige vloeren, zoals tegels of linoleum, worden voor de dagelijkse onderhoudsreiniging vaak handmatige dweilsystemen gebruikt. Ook stofzuigers of nat-/droogzuigers zijn een goede optie voor de dagelijkse reiniging, ze kunnen verschillende reinigingstaken aan en zijn flexibel te gebruiken voor verschillende vloerbedekkingen. Wat ook in overweging genomen kan worden: al vanaf een oppervlakte van 100 m2 is het gebruik van een wendbare schrob-/zuigmachine de moeite waard. Die werkt niet alleen grondiger dan een handmatig dweilsysteem maar het zorgt er ook voor dat het eindresultaat hygiënischer is, omdat het vies geworden waswater onmiddellijk weer wordt opgezogen. Ook bij intensievere reinigingsstappen zoals de tussen- en basisreiniging, zorgt de schrob-/zuigmachine voor een aanzienlijke tijdsbesparing en gelijkmatige overtuigende eindresultaten. Bij de vloerreiniging is het belangrijk om te weten dat de verschillende vloerbedekkingen die gebruikt worden in ontvangstruimtes, ook verschillende eisen stellen aan de reiniging. Daarom moet bij alle reinigingsprocessen rekening worden gehouden met de eigenschappen van de vloerbedekking.
Reinigen en onderhouden van natuursteen
Verschillende soorten natuursteen met een identiek of vergelijkbaar uiterlijk kunnen technisch heel verschillende eigenschappen bezitten, met name voor wat betreft de gevoeligheid voor alkaliën of zuren, dichtheid en wateropname. Daaruit valt af te leiden, welke steen geschikt is voor welke toepassing en hoe hij moet worden onderhouden zodat hij er langdurig mooi uit blijft zien. Daarom is het belangrijk om vóór het reinigen precies te weten wat de eigenschappen van de steen zijn op basis van zijn minerale samenstelling en oppervlakte-afwerking, en om op de hoogte te zijn van zijn toepassingsmogelijkheden.
Porcellanato tegels schoonmaken
Porcellanato tegels zijn een aantrekkelijke, bijzonder populaire vloerafwerking die zich onderscheidt door zijn robuustheid, veilige beloopbaarheid en een bijzonder laag vochtopnemend vermogen. Als modern en tevens veilig designelement is de porcellanato tegel tegenwoordig niet meer weg te denken in de wereld van de vloerafwerking.
Smetteloze glasoppervlakken voor een loepzuiver beeld
Netjes verzorgde glasoppervlakken dragen ook bij aan een schitterende ontvangstruimte. Glas wordt vaak gebruikt om een lichte en vriendelijke sfeer te creëren, maar is gevoelig voor zichtbare vervuiling. Kleine vlekken kan men het beste te lijf gaan met een glasreiniger en een doek. Bij grotere oppervlakken wordt een gelijkmatiger resultaat bereikt met een professionele raamwisser met trekker of een industriële Window Vac. Met behulp van de Window Vac kunnen plassen op de grond en de daarmee verbonden veiligheidsrisico's worden vermeden.
Gastvrij, elke dag weer: hoe gestoffeerde meubels in de ontvangstruimte lang schoon blijven
Voor een blijvende goede indruk net zo belangrijk als glanzend schone glasoppervlakken: verzorgde gestoffeerde meubels. Wie niet wil dat storende vlekken het totaalbeeld beïnvloeden, moet snel zijn want vlekken moeten worden verwijderd op de dag dat ze ontstaan. Waarom? Verse vlekken zijn beter en makkelijker te verwijderen, ze zijn eenvoudiger te herkennen en ze kunnen zich niet verder uitbreiden.
Handmatige vlekverwijdering
90 procent van alle vlekken is oplosbaar in water. Daarom wordt aangeraden om de vlek eerst te lijf te gaan met een microvezeldoekje of een microvezelpad en water. Daarbij moet voorzichtig worden gedept om het vuil met een licht draaiende bewegingen van beneden naar boven uit de vezels te verwijderen. Dat is belangrijk, om het vuil niet dieper in de vezels te drukken. <br />Als er sprake is van een niet in water op te lossen verontreiniging, dan moet er gebruik worden gemaakt van een vlekverwijderaar op basis van een oplosmiddel dat mengbaar is met water. Hiervoor wordt een microvezeldoek besprenkeld met het vlekverwijderingsmiddel en wordt de te behandelen plek net zo lang gedept totdat de vlek is verdwenen.
Vervolgens de verontreiniging met licht draaiende bewegingen van beneden naar boven uit de vezels verwijderen.
Tips:
- Voordat u met de vlekverwijdering gaat beginnen eerst het losse vuil met de stofzuiger weghalen.
- Geen sterke druk uitoefenen op de oppervlakken
- Gebruik altijd een schoon gedeelte van de doek
- Het drogen kan door het deppen met een droge doek worden versneld
Bekleding reinigen met een apparaat
Voor een uitgebreidere basisreiniging van gestoffeerde meubels kan een sproei-extractieapparaat worden gebruikt. Met behulp van sproei-extractie, die zowel in 1-stap als in 2-stappen kan worden uitgevoerd, wordt een grondig reinigingsresultaat tot diep in de vezels bereikt.
Oppervlaktereiniging
Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers zich volkomen op hun gemak voelen, moet ook speciale aandacht worden besteed aan de reiniging van de oppervlakken. Door de toegenomen eisen aan de hygiëne speelt de ontvangstbalie - als plaats voor menselijke interacties - ook hier een belangrijke rol.
Handmatige reiniging van oppervlakken
Voor de handmatige reiniging van oppervlakken wordt het gebruik van microvezeldoeken en sproeiflacons met reiniger - eventueel desinfecterend - aanbevolen.
Er zijn twee methodes die het arbeidsproces praktischer en veiliger maken: bij de kleurmethode worden bijvoorbeeld blauwe doeken voor oppervlakken en rode doeken voor wc's en urinoirs gebruikt, zodat verwisselen uitgesloten is. Daarnaast kan men er zeker van zijn dat met de 8- of 16-voudige doekvouwmethode oppervlakken altijd met een schone zijde van de doek worden gereinigd en dat er geen kiemen van het ene naar het andere oppervlak worden verplaatst. Een microvezeldoek wordt daarvoor eenmaal naar beneden en, afhankelijk van het formaat, 1- of 2-maal zijdelings gevouwen. Vervolgens wordt een schone zijde van de doek met (desinfecterende) reiniger besprenkeld en het oppervlak afgenomen. Door systematisch omvouwen zijn er acht resp. zestien vlakken van de doek te gebruiken, alvorens een nieuwe doek nodig is.
Gebruik van stoomreinigers tijdens de reiniging van oppervlakken
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een professionele stoomreiniger. Dankzij de hoge reinigingstemperatuur zijn de apparaten een doeltreffende en tijdbesparende oplossing om een toereikende hygiëne te garanderen en ziektekiemen of virussen te bestrijden. De stoom komt in zeer fijne druppeltjes en, afhankelijk van het type apparaat, bij een temperatuur van ongeveer 100 °C en een druk van maximaal 8 bar uit het sproeimondstuk. Zo kunnen niet alleen stoombestendige vloeren en meubels effectief worden gereinigd, maar ook moeilijk toegankelijke plaatsen.
Een schone ontvangstbalie
De receptie is een ruimte waar een smetteloze hygiëne van het grootste belang is. Nog voordat dat gasten bij de balie staan, moet er al een mogelijkheid zijn geweest om de handen te desinfecteren. Contactoppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt, moeten regelmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd en ook platen van Plexiglas®, die op veel plaatsen zijn aangebracht ter bescherming van het personeel, vragen om aandacht. Om te voorkomen dat ze dof worden of bekrast raken, moeten ze worden gereinigd met een microvezeldoek en water. Als er daarbij gebruik wordt gemaakt van een reinigingsmiddel, mag dit niet te sterk alkalisch of zuur zijn of te veel alcohol bevatten omdat het materiaal dan kan beschadigen.
Tip:
bij het wisselen van de dienst moet ook extra aandacht worden besteed aan de ruimte achter de balie – bureaus en telefoons moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd.