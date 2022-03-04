Ontvangstruimte schoonmaken

Ook met deze maatregelen hebben de vloeren natuurlijk regelmatig een grondige reiniging nodig. Voor harde en veerkrachtige vloeren, zoals tegels of linoleum, worden voor de dagelijkse onderhoudsreiniging vaak handmatige dweilsystemen gebruikt. Ook stofzuigers of nat-/droogzuigers zijn een goede optie voor de dagelijkse reiniging, ze kunnen verschillende reinigingstaken aan en zijn flexibel te gebruiken voor verschillende vloerbedekkingen. Wat ook in overweging genomen kan worden: al vanaf een oppervlakte van 100 m2 is het gebruik van een wendbare schrob-/zuigmachine de moeite waard. Die werkt niet alleen grondiger dan een handmatig dweilsysteem maar het zorgt er ook voor dat het eindresultaat hygiënischer is, omdat het vies geworden waswater onmiddellijk weer wordt opgezogen. Ook bij intensievere reinigingsstappen zoals de tussen- en basisreiniging, zorgt de schrob-/zuigmachine voor een aanzienlijke tijdsbesparing en gelijkmatige overtuigende eindresultaten. Bij de vloerreiniging is het belangrijk om te weten dat de verschillende vloerbedekkingen die gebruikt worden in ontvangstruimtes, ook verschillende eisen stellen aan de reiniging. Daarom moet bij alle reinigingsprocessen rekening worden gehouden met de eigenschappen van de vloerbedekking.