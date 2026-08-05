Les causes de nuisance olfactive dans l'habitacle sont nombreuses, qu'il s'agisse de la cigarette fumée par un passager ou du chien tout droit revenu d'une baignade dans le lac. Le pulvérisateur de parfum Perfume Tower PT Fp est protégé contre le gel et donc également utilisable l'hiver. Il permet à vos clients de neutraliser ces mauvaises odeurs rapidement et facilement. Quatre senteurs différentes sont disponibles pour répondre aux préférences personnelles de chacun. Il n'y a aucun risque de mélange. La durée de fonctionnement de l'appareil est réglable en continu jusqu'à 7 minutes. Vous pouvez également programmer rapidement et en toute simplicité le contrôleur de pièces électronique compatible avec des pièces de monnaie et des jetons en fonction de vos besoins.