Équipement complémentaire PT Fp
Avec antigel : notre pulvérisateur de parfum Perfume Tower PT Fp de la gamme d'équipements complémentaires résiste aux conditions hivernales et neutralise vite et efficacement les odeurs désagréables de l'habitacle.
Les causes de nuisance olfactive dans l'habitacle sont nombreuses, qu'il s'agisse de la cigarette fumée par un passager ou du chien tout droit revenu d'une baignade dans le lac. Le pulvérisateur de parfum Perfume Tower PT Fp est protégé contre le gel et donc également utilisable l'hiver. Il permet à vos clients de neutraliser ces mauvaises odeurs rapidement et facilement. Quatre senteurs différentes sont disponibles pour répondre aux préférences personnelles de chacun. Il n'y a aucun risque de mélange. La durée de fonctionnement de l'appareil est réglable en continu jusqu'à 7 minutes. Vous pouvez également programmer rapidement et en toute simplicité le contrôleur de pièces électronique compatible avec des pièces de monnaie et des jetons en fonction de vos besoins.
Caractéristiques et avantages
Quatre senteurs différentes possiblesLes différentes senteurs ne se mélangent pas. Des essences pures satisfaisant presque tous les goûts.
Contrôleur de pièces électroniqueProgrammation simple et personnalisée. Utilisation facile de différents types de pièces de monnaie et de jetons avec un seul contrôleur de pièces.
Durée de fonctionnement programmableRéglage en continu de la durée de fonctionnement jusqu'à 7 minutes. Pour l'adaptation aux conditions locales.
Spécifications
Données techniques
|Classe de protection
|IP44
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (kW)
|0.3
|Consommation Mélange eau-parfum (ml/min)
|50
Domaines d'utilisation
- Perfume Tower avec antigel pour la neutralisation d'odeurs dans l'habitacle de véhicules