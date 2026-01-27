Akku-Fensterreiniger WV 4-4 Plus
Streifenfreie Sauberkeit: Der Fensterreiniger mit innovativer Silikonlippe überzeugt durch seine Vielseitigkeit und endlose Laufzeit. 4 V Kärcher Battery Power-Akku und Ladegerät nicht inklusive.
Leistung, die begeistert: Der Fensterreiniger WV 4-4 Plus punktet mit Wechselakku für eine endlose Laufzeit ohne Unterbrechungen, einer LED-Akkustatusanzeige sowie seiner innovativen Silikonlippe, die eine Fensterreinigung bis an die Bodenkante ermöglicht. Die smarte Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers garantieren strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Auch alle anderen glatten Oberflächen können mühelos gereinigt werden. Die Fensterreinigung mit dem ergonomischen Kärcher Akku-Fenstersauger WV 4-4 Plus ist besonders hygienisch, da es selbst bei Tankentleerung und -reinigung zu keinem direkten Kontakt mit dem Schmutzwasser kommt. Der 4 V Kärcher Battery Power-Wechselakku ist nicht im Lieferumfang enthalten. Perfekte Kompatibilität mit allen 4 V Kärcher Battery Power-Geräten.
Merkmale und Vorteile
4 V Kärcher Battery Power-Wechselakku als Sonderzubehör erhältlichMaximale Flexibilität und Laufzeitverlängerung durch zusätzlichen Akku. Langlebig, sicher und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zelle. Kompatibel mit allen 4 V Kärcher Battery Power-Geräten.
Abziehlippe mit Liquid-Silicone-TechnologieDie innovative lange Reinigungslippe macht die Reinigung noch flexibler.
LED-Laufzeitanzeige3 LEDs zeigen den aktuellen Ladezustand des Geräts an.
Hygienische und schnelle Tankentleerung
- Einfache Entleerung des Schmutzwassertanks ohne Wasser- und Schmutzkontakt.
Angenehm leise
- Die geringe Lautstärke des Fenstersaugers macht das Arbeiten noch angenehmer.
Das Original
- Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers.
Dreimal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt.
Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
- Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen passé.
Anwendungsvielfalt
- Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|4-V-Akkuplattform
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|150
|Spannung (V)
|nom. 3.6 - 3.7 - max. 4.2
|Akkukapazität (Ah)
|2.5
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 120 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 40 (2,5 Ah)
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|133 x 281 x 311
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Sprühflasche Extra mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
Ausstattung
- Absaugdüse
Videos
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Glastische
- Wandfliesen
Zubehör
Reinigungsmittel
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
WV 4-4 Plus Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.