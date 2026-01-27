Nettoyeur de vitres WV 4-4 Plus
Propreté sans traces : le nettoyeur de vitres muni d'une raclette en silicone innovante convainc par sa polyvalence et son autonomie illimitée. Batterie Kärcher Battery Power 4 V et chargeur non inclus.
Des performances séduisantes : le nettoyeur de vitres WV 4-4 Plus s'illustre par sa batterie interchangeable pour une autonomie illimitée sans interruptions, son indicateur de niveau de charge à LED et sa raclette en silicone innovante permettant de nettoyer les vitres jusqu'au bord du sol. L'association astucieuse d'un pulvérisateur et d'une bonnette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration de l'aspirateur nettoyeur de vitres garantissent des vitres d'une propreté éclatante, sans traces ni résidus. Cet appareil permet également un nettoyage sans effort de toutes les autres surfaces lisses. Le nettoyage des vitres à l'aide du nettoyeur de vitres sans fil ergonomique WV 4-4 Plus est particulièrement hygiénique étant donné que même le vidage et le nettoyage du réservoir n'impliquent aucun contact direct avec l'eau sale. La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 4 V n'est pas incluse. Compatibilité parfaite avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 4 V disponible en optionFlexibilité maximale et autonomie prolongée grâce à une batterie supplémentaire. Durable, fiable et performant grâce à la cellule lithium-ion. Compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Raclette à technologie Liquid SiliconeLa raclette de nettoyage longue et innovante permet un nettoyage encore plus flexible.
Indicateur d'autonomie à LED3 LED indiquent le niveau de charge actuel de l'appareil.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Vidage facile du réservoir d'eau sale sans contact avec l'eau et la saleté.
Silencieux
- Le faible niveau sonore du nettoyeur de vitres rend le travail encore plus agréable.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Trois fois plus rapide
- Le nettoyeur de vitres sans fil permet de nettoyer les vitres 3 fois plus vite.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes indésirables appartiennent au passé.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Tension (V)
|nominale 3.6 - 3.7 - max. 4.2
|Capacité de la batterie (Ah)
|2.5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 120 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 40 (2,5 Ah)
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|1.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|133 x 281 x 311
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
Équipement
- Suceur d'aspiration
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Fenêtres et vitres
- Miroirs
- Petits carreaux
- Tables vitrées
- Carrelages
Accessoires
Détergents
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange WV 4-4 Plus
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.