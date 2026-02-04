Akku-Fensterreiniger WV 5 Plus Anniversary Edition
Der limitierte WV 5 Plus Anniversary Edition mit besonderer Zubehörausstattung anlässlich des 90-jährigen Firmenjubiläums sorgt im Nu für streifenfrei saubere Fenster – ohne Tropfen.
Der WV 5 Plus Anniversary Edition anlässlich des 90-jährigen Firmenjubiläums ist eine limitierte Farbvariante mit besonderer Zubehörausstattung. Damit bringt Kärcher, der Erfinder des Akku-Fenstersaugers, ein Gerät auf den Markt, das die mühelose, streifenfreie und tropfenfreie Fensterreinigung weiter perfektioniert. Mit seiner verlängerten Akkulaufzeit sind auch längere Putzaktivitäten problemlos möglich. Dank des Wechselakkusystems wird mit Anschaffung eines zweiten Akkus sogar Fensterreinigen ohne Pausen möglich. Der Gerätehandgriff sorgt mit seiner Weichkomponente dafür, dass der WV 5 Plus Anniversary Edition die Vorgängerreihe in Sachen Handling und Ergonomie noch übertrifft. Die Ausstattung des Geräts mit Abstandshaltern an der Saugdüse ermöglicht bessere Reinigungsergebnisse bis an die Fensterkanten. Im Lieferumfang enthalten sind eine Sprühflasche, ein Mikrofaser-Wischbezug, eine schmale Saugdüse für Sprossenfenster, ein Schmutzkratzer zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz und ein zusätzlicher Mikrofaser-Wischbezug mit besonders vielen abrasiven Fasern für die optimale Fensterreinigung von außen.
Merkmale und Vorteile
Entnehmbarer AkkuDank entnehmbarem und optional erhältlichem Wechselakku lassen sich alle Fenster ohne Unterbrechung reinigen.
Komfortable RandreinigungDank der manuell einstellbaren Abstandshalter lassen sich perfekte streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an die Fensterkanten erzielen.
Angenehmer Handgriff mit AkkuladezustandsanzeigeDurch die Gummierung am Handgriff des Geräts konnte die Handhabung fühlbar verbessert werden. 3 LEDs zeigen den aktuellen Akkuladezustand des Geräts an.
Wechselbarkeit der Saugdüse
- Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden.
Angenehm leise
- Die geringe Lautstärke des Fenstersaugers macht das Arbeiten jetzt noch angenehmer.
Das Original
- Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
- Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für allemal passé. Für strahlend saubere Fenster.
Absolut hygienisch
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Anwendungsvielfalt
- Der Fenstersauger kann für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen verwendet werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)
|170
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|100
|Akkulaufzeit (min)
|35
|Akkuladezeit (min)
|185
|Akkutyp
|Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 105
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0.7
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|125 x 280 x 325
Lieferumfang
- Ladegerät: WV & KV Ladegerät (1 Stück)
- Sprühflasche Extra mit Mikrofaser-Wischbezug
- Reinigungsmittel: Fensterreiniger RM 503, 20 ml
- Schmale Absaugdüse
- Mikrofaser-Wischbezug Outdoor: 1 x
- Schmutzkratzer
Ausstattung
- Absaugdüse
- Wechselbarkeit der Saugdüse
Anwendungsgebiete
- Fenster- und Glasflächen
- Sprossenfenster
- Glatte Oberflächen
- Spiegel
- Glastische
- Wandfliesen
- Fliesen
