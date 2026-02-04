Nettoyeur de vitres WV 5 Plus Anniversary Edition
Le WV 5 Plus Anniversary Edition en édition limitée, équipé d'accessoires spéciaux à l'occasion des 90 ans de l'entreprise, garantit des vitres propres en un clin d'œil, et ce, sans traces ni gouttes.
Le WV 5 Plus Anniversary Edition disponible à l'occasion des 90 ans de l'entreprise affiche une variante de coloris en édition limitée et est équipé d'accessoires spéciaux. Avec cet appareil, Kärcher, l'inventeur de l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil, lance un appareil qui perfectionne davantage le nettoyage des vitres sans effort, sans traces ni gouttes. Du fait de l'autonomie prolongée de sa batterie, les longues sessions de nettoyage ne sont plus un problème. Grâce au système de batterie interchangeable, il est même possible de nettoyer les vitres sans faire de pauses en achetant une deuxième batterie. La poignée de l'appareil et son composant souple permettent au WV 5 Plus Anniversary Edition de dépasser encore la gamme précédente en matière de maniement et d'ergonomie. Le fait que l'appareil soit doté d'écarteurs situés sur le suceur d'aspiration offre de meilleurs résultats de nettoyage jusqu'aux bords des vitres. La fourniture inclut un pulvérisateur, une lingette en microfibres, un suceur d'aspiration fin pour les fenêtres à croisillons, un racleur pour l'élimination des saletés tenaces et une lingette en microfibres supplémentaire avec un nombre particulièrement important de fibres abrasives pour un nettoyage optimal des vitres depuis l'extérieur.
Caractéristiques et avantages
Batterie amovibleBatterie amovible et batterie optionnel permettent un nettoyage sans interruptions.
Nettoyage aisé des coins de fenêtresUn résultat sans trace, ni goutte
Poignée confortable avec indication du niveau de la batterieLa poignée avec softgrip facilite considérablement l'opération de l'appareil. Trois lumières LED indiquent le niveau actuel de la batterie.
Suceur interchangeable
- Choix entre une raclette grands et petits carreaux, en fonction des dimensions de la surface à nettoyer.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
Totalement hygiénique
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Durée de charge de la batterie (min)
|185
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 105
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|noir
|Poids avec batterie (kg)
|0.7
|Poids sans accessoires (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|125 x 280 x 325
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur WV & KV (1 pièce)
- Pulvérisateur premium avec bonnette en microfibres
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 20 ml
- Suceur d'aspiration fin
- Bonnette microfibres pour l'extérieur: 1 x
- Grattoir de saleté
Équipement
- Suceur d'aspiration
- Suceur interchangeable
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Cadre de fenêtres
- Des surfaces lisses
- Miroirs
- Tables vitrées
- Carrelages
- Petits carreaux
