Akku-Fensterreiniger WV 6 Bath Edition
Mit innovativer Lippentechnologie jetzt noch flexibler in der Anwendung und damit ideal für Fenster und viele Oberflächen im Bad: der Akku-Fenstersauger WV 6 Bath Edition.
Kärcher hat seinen original Akku-Fenstersauger erneut verbessert und mit der WV 6 Bath Edition ein noch flexibleres Modell mit innovativer Lippentechnologie und längerer Akkulaufzeit entwickelt. Die neue verlängerte Absauglippe ermöglicht das Abziehen der gesamten Oberfläche ohne Unterbrechung. Mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist der Akku-Fenstersauger jetzt noch ausdauernder. Und dank des Displays mit minutengenauer Restakkulaufzeit-Anzeige kann die Reinigung genau geplant werden. Die Absaugfunktion des Fenstersaugers sorgt für eine hoch effektive Reinigung und für strahlend saubere Oberflächen – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 Bath Edition eine besonders hygienische Reinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt. Mit der Kombination aus WV 6, blauer Absauglippe und feuchtigkeitsaufnehmendem Mikrofasertuch haben Kondenswasser oder andere Wasserflecken auch auf Oberflächen im Bad keine Chance.
Merkmale und Vorteile
Verbesserte LippentechnologieDie innovative lange Lippe macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die bodennahe Anwendung.
Extra lange AkkulaufzeitMit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist ein unterbrechungsfreies Reinigen gewährleistet.
Entnehmbarkeit der LippeDie Abziehlippe kann nach jeder Reinigung einfach aus der Absaugdüse entnommen und gereinigt werden.
Hygienische und schnelle Tankentleerung
- Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasserkontakt.
Angenehm leise
- Die geringe Lautstärke des Fenstersaugers macht das Arbeiten jetzt noch angenehmer.
Minutengenaues Display zur Anzeige der Restlaufzeit des Akkus
- Die Ladezustandsanzeige liefert einen minutengenauen Restlaufwert des Akkus. Die Reinigung ist besser planbar.
Das Original
- Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers.
3-mal schneller
- Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3-mal schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden.
Tropfen- und streifenfreies Ergebnis
- Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für allemal passé. Für strahlend saubere Fenster.
Anwendungsvielfalt
- Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
|280
|Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
|150
|Akkulaufzeit (min)
|100
|Akkuladezeit (min)
|170
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 300
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Akku (kg)
|0.8
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|0.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|126 x 280 x 310
Lieferumfang
- Ladegerät: Schnellladegerät (1 Stück)
- Mikrofasertuch
- Abziehlippe, breit: 1 x
Ausstattung
- Absaugdüse
- Wechselbarkeit der Saugdüse
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Wandfliesen
- Fliesen
- Spiegel
- Fenster- und Glasflächen
- Glastische
