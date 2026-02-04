Nettoyeur de vitres WV 6 Bath Edition
Doté d'une raclette innovante pour une utilisation encore plus flexible et donc idéal pour les fenêtres et bon nombre de surfaces à la salle de bains : l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil WV 6 Bath Edition.
Kärcher vient d'optimiser une nouvelle fois l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil de son invention : le WV 6 Bath Edition est un modèle encore plus flexible, doté d'une raclette innovante et d'une autonomie prolongée de la batterie. La nouvelle raclette d'aspiration rallongée permet de passer sur l'intégralité de la surface d'une seule traite. Avec son autonomie particulièrement longue de cent minutes, cet aspirateur nettoyeur de vitres sans fil se montre désormais encore plus endurant. L'afficheur qui indique l'autonomie restante de la batterie à la minute près permet, quant à lui, une planification précise du nettoyage. La fonction d'aspiration de l'aspirateur nettoyeur de vitres garantit un nettoyage très efficace et des surfaces étincelantes – sans traces ni résidus. De plus, l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil ergonomique WV 6 Bath Edition de Kärcher permet un nettoyage particulièrement hygiénique grâce à l'absence de contact direct avec l'eau sale. La combinaison du WV 6, de la raclette d'aspiration bleue et de la lingette en microfibres qui absorbe l'humidité ne laisse aucune chance à la condensation ou à toute autre tache d'eau, y compris sur les surfaces de la salle de bains.
Caractéristiques et avantages
Technologie optimisée des lèvresInnovante, la longue lèvre augmente encore la flexibilité d'utilisation – solution idéale pour un usage près du sol.
Autonomie extra-longueL'autonomie extra-longue (100 minutes) permet un nettoyage sans interruption.
Lèvre amovibleAprès chaque usage, la raclette peut être facilement retirée du suceur d'aspiration pour être nettoyée.
Vidage du réservoir hygiénique et rapide
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
Silencieux
- Plus silencieux, il rendra le nettoyage encore plus plaisant
Écran affichant l'autonomie restante, à la minute près
- L'indicateur de niveau de charge fournit l'autonomie restante de la batterie, à la minute près. Le nettoyage est plus facile à planifier.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Avec le nettoyeur de vitres, fini les traces et coulures
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Convient à toutes les surfaces lisses comme le carrelage, les miroirs ou les cabines de douche.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|150
|Autonomie de la batterie (min)
|100
|Durée de charge de la batterie (min)
|170
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 300
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0.8
|Poids sans accessoires (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|126 x 280 x 310
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur rapide (1 pièce)
- Bonnette microfibres
- Raclette, large: 1 x
Équipement
- Suceur d'aspiration
- Suceur interchangeable
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Carrelages
- Petits carreaux
- Miroirs
- Fenêtres et vitres
- Tables vitrées
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange WV 6 Bath Edition
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.