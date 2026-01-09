KRS Topfbewässerungsset
Das KRS® Topfbewässerungsset für Terrassen: optimal zur effizienten Wasserversorgung von bis zu 15 Pflanzen. Per Schlauchsystem und Tropfer lassen sich Töpfe und Blumenkästen bequem bewässern.
Das Kärcher Topfbewässerungsset für Terrassen gehört zum Kärcher Rain System® und eignet sich optimal zur effizienten Bewässerung von bis zu 15 Pflanzen. Töpfe und Blumenkästen lassen sich so per Schlauchsystem und Tropfer bequem bewässern. Die Wassermenge kann an jedem Tropfer individuell reguliert werden, so dass eine bedarfsgerechte Bewässerung von Pflanzen ohne Wasserverschwendung möglich ist. Zur Wasserversorgung dienen 10 m flexibler 1/2"-Schlauch (inkl. G3/4- Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück und Schlauchkupplung zum Anschluss an den Wasserhahn). Der Anschluss des dünnen Schlauchs (10 m inkl.) erfolgt mittels Manschetten (10 inkl.), die dank integrierter Nadel werkzeugfrei an den Kärcher Rain System® Schlauch angeschlossen werden können. In den Töpfen erfolgt die Bewässerung über Tropfer (15 Stück inkl.), die mit Hilfe von Erdspießen (15 Stück inkl.) befestigt werden können. Zusätzlich sind Endstücke (3x klein, 1x groß) zum Verschließen und T-Stücke (10 Stück inkl.) zum Verbinden der Schläuche enthalten. Das System lässt sich beliebig um Produkte aus dem Kärcher Rain System® oder den SensoTimer eco!ogic für eine effiziente Bewässerungssteuerung erweitern.
Merkmale und Vorteile
Topfbewässerungssset für 15 Pflanzen
- Bequeme und effiziente Bewässerung von Töpfen und Blumenkästen.
Tropfer mit Wassermengenregulierung
- Gezielte und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.
Erweiterbarkeit
- Kombinierbar mit Kärcher Rain System®-Komponenten sowie mit dem SensoTimer eco!ogic zur effizienten Steuerung.
Individuell kombinierbar
- Äußerst flexibel verlegbar.
Flexibler Schlauch sowie Manschette mit integrierter Nadel
- Werkzeugfreie Montage.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|270 x 270 x 95
Lieferumfang
- T-Stücke zur Topfbewässerung: 10 Stück
- Endstücke, klein: 3 Stück
- Endstücke, groß: 1 Stück
- Tropfer zur Topfbewässerung: 15 Stück
- Verbindungsmanschette: 10 Stück
- Erdspieße zur Topfbewässerung: 15 Stück
Ausstattung
- Wassermenge regulierbar
- Werkzeugfreie Montage
Anwendungsgebiete
- Topfpflanzen
- Pflanzenbewässerung
Zubehör
KRS Topfbewässerungsset Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.