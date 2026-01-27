Der Erdspieß kann überall frei platziert werden. Dabei wird dieser einfach in die Erde eingedreht und sorgt durch den robusten Metallspieß für einen äußerst stabilen Halt. Dank integrierter Wasserwaage im Erdspieß gelingt deshalb sogar eine Montage auf unebenem Gelände. Dank innovativer FlexChange-Technologie kann die Schlauchbox einfach und werkzeuglos auf den Erdspieß gesetzt werden. Durch einen schwenkbaren Radius von 360° ist es zudem möglich, jeden Winkel des Gartens mit dem Schlauch zu erreichen und somit die maximale Bewegungsfreiheit beim Bewässern zu garantieren.