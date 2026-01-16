Premium Schlauchhalter mit Box
Robuste Schlauchhalterung für Außenwände. Mit einem Fach für Spritzen, Brausen, Anschlüsse, Kupplungen und Handschuhe plus Verstaubox für Gartenscheren etc. Für alle gängigen Gartenschläuche.
Der robust verarbeitete Kärcher Premium Schlauchhalter mit Box ist zur einfachen Anbringung an Außenwänden bestens geeignet. Die praktische Schlauchhalterung spart Platz und bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen und Brausen. Zudem verfügt sie über ein Verstaufach für Hahnanschlüsse, Kupplungen und Gartenhandschuhe. Aber damit nicht genug: Damit auch wirklich alles seine Ordnung hat, bietet der Premium Schlauchhalter mit Box zusätzlich eine Verstaubox für Gartenscheren und andere Gartenwerkzeuge. Die Schlauchaufbewahrung eignet sich für alle gängigen Gartenschläuche. Damit steht der Gartenpflege nichts mehr im Wege. Die innovativen Kärcher Schlauchaufbewahrungssysteme setzen neue Maßstäbe in puncto Funktionalität, Design und Qualität. Ideal für schnelles Aufrollen und Abrollen des Schlauchs - bei minimalem Platzbedarf. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen und Brausen
Praktische und platzsparende Aufbewahrung von Schläuchen
- Alles zentral an einem Ort verstaut.
- Für alle handelsüblichen Gartenschläuche
Robuste Verarbeitung
- Lange Haltbarkeit.
Verstaufach für Hahnanschlüsse, Kupplungen und Gartenhandschuhe
Wandhalterung
- Einfache Anbringung an (Außen-)Wänden
Zusätzliche Verstaubox für Gartenscheren und andere Gartenwerkzeuge
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchkapazität (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|150 x 300 x 460
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Bäume
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge
Premium Schlauchhalter mit Box Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.