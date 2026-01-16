Support mural Premium avec tiroir
Idéal pour les jardins de petite ou moyenne dimension. Accessoire parfait pour ranger tuyau et accessoires dans un minimum de place.
Design innovant * Composition robuste * Rangement pratique et facile du tuyau d'arrosage (jusqu'à 30 m) * Emplacements pour ranger également les accessoires (raccords, lances, nez de robinet, etc.) * Exclusif : tiroir spécial pour ranger encore plus d'accessoires (sécateurs, gants de jardinage, etc.)
Caractéristiques et avantages
Emplacement pour les lances et pistolets d'arrosage
Rangement pratique et rapide des tuyaux
- Tout est rangé dans un seul espace
- Utilisable pour tous les types de flexible
Matériel robuste
- Longue durée de vie
Compartiment de rangement pour nez de robinet, raccords et gants de jardinage
Support mural
- Support mural
Casier de rangement supplémentaire pour sécateurs et autres outils de jardinage
Spécifications
Données techniques
|Capacité du flexible (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.4
|Poids emballage inclus (kg)
|1.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|150 x 300 x 460
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Arbres
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage
Pièces de rechange Support mural Premium avec tiroir
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.