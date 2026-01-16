Die robust verarbeitete Kärcher Schlauchhalterung ist zur einfachen Anbringung an Außenwänden gedacht. Die praktische Schlauchhalterung spart Platz und bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen und Brausen. Die Schlauchaufbewahrung eignet sich für alle gängigen Gartenschläuche. Damit steht der Gartenpflege nichts mehr im Wege. Denn die innovativen Kärcher Schlauchaufbewahrungssysteme setzen neue Maßstäbe in puncto Funktionalität, Design und Qualität. Ideal für schnelles Aufrollen und Abrollen des Schlauchs, ohne manuelle Führung - bei minimalem Platzbedarf. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.