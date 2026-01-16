Porte-tuyaux mural

Les dévidoirs Kärcher établissent de nouvelles références en matière de fonctionnalité, d'esthétique et de qualité. Ils permettent d'enrouler et de dérouler les tuyaux sans les guider manuellement.

* Support mural pratique à monter au mur * Encoches pour ranger pistolets, lances, etc.

Caractéristiques et avantages
Montage simple sur des murs extérieurs
  • Peut être rangé facilement
Rangement pratique pour un encombrement minimal avec emplacement pour les lances et les pistolets
Spécifications

Données techniques

Capacité du flexible (m) max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
Couleur noir
Poids (kg) 0.2
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 160 x 250 x 180
Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin
  • Plantes en pot
  • Plantes ornementales
  • Appareils et outils de jardinage