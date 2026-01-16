Porte-tuyaux mural
Les dévidoirs Kärcher établissent de nouvelles références en matière de fonctionnalité, d'esthétique et de qualité. Ils permettent d'enrouler et de dérouler les tuyaux sans les guider manuellement.
* Support mural pratique à monter au mur * Encoches pour ranger pistolets, lances, etc.
Caractéristiques et avantages
Montage simple sur des murs extérieurs
- Peut être rangé facilement
Rangement pratique pour un encombrement minimal avec emplacement pour les lances et les pistolets
Spécifications
Données techniques
|Capacité du flexible (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|160 x 250 x 180
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage