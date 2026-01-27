Der Schlauchträger HR 25 für mobilen oder stationären Einsatz eignet sich perfekt zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Die praktische Schlauchaufbewahrung zeichnet sich durch ihren robusten, rostfreien Rahmen aus Aluminium aus. Die kompakten Abmessungen sparen Platz und vereinfachen die Arbeit. Die Ausstattungsdetails: Wandhalterung, Fixierschrauben, 15 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch, Spritze, 4 Universal- Schlauchkupplungen Plus (3x ohne und 1x mit Aqua Stop) sowie ein G3/4-Hahnanschluss. Damit steht der Gartenpflege nichts mehr im Wege. Denn die innovativen Kärcher Schlauchaufbewahrungssysteme setzen neue Maßstäbe in puncto Funktionalität, Design und Qualität. Ideal für schnelles Aufrollen und Abrollen des Schlauchs, ohne manuelle Führung - bei minimalem Platzbedarf. Kärcher Schlauchträger sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.