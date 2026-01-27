Dévidoir portable HR 25
Station d'arrosage HR 25 avec cadre inoxydable. Avec support mural, tuyau PrimoFlex® 1/2" de 15 m, pistolet, 4 raccords universels Plus, nez de robinet G3/4. Prête à l'emploi.
La station d'arrosage HR 25 pour les utilisations mobiles ou stationnaires convient parfaitement à l'arrosage des espaces verts et des jardins de petite et moyenne superficies. Le rangement de tuyau pratique se distingue par son cadre robuste et inoxydable en aluminium. Les dimensions compactes permettent de gagner de la place et facilitent le travail. Détails des équipements : support mural, vis de fixation, tuyau PrimoFlex® 1/2" de 15 m, pistolet, 4 raccords universels Plus (3 x sans et 1 x avec Aqua Stop) et un nez de robinet G3/4. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour entretenir votre jardin. En effet, les systèmes innovants de rangement de tuyau Kärcher posent de nouveaux jalons en matière de fonctionnalité, de design et de qualité. Parfaits pour enrouler et dérouler rapidement le tuyau, sans guidage manuel, avec un encombrement minimal. Les stations d'arrosage Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.
Caractéristiques et avantages
Avec fixation au mur, vis de fixation, flexible 1/2" PrimoFlex® de 15 m, arroseur, 4 raccords universels au flexible Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) et nez de robinet 3/4.
- Prêt à l'emploi
Dimensions compactes
- Peut être rangé facilement
Cadre en acier traité par poudrage pour une utilisation mobile et stationnaire
- Robuste en non-corrosif.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|15
|Capacité du flexible (m)
|max. 15 (1/2")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2.8
|Poids emballage inclus (kg)
|3.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|265 x 300 x 305
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage