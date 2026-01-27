La station d'arrosage HR 25 pour les utilisations mobiles ou stationnaires convient parfaitement à l'arrosage des espaces verts et des jardins de petite et moyenne superficies. Le rangement de tuyau pratique se distingue par son cadre robuste et inoxydable en aluminium. Les dimensions compactes permettent de gagner de la place et facilitent le travail. Détails des équipements : support mural, vis de fixation, tuyau PrimoFlex® 1/2" de 15 m, pistolet, 4 raccords universels Plus (3 x sans et 1 x avec Aqua Stop) et un nez de robinet G3/4. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour entretenir votre jardin. En effet, les systèmes innovants de rangement de tuyau Kärcher posent de nouveaux jalons en matière de fonctionnalité, de design et de qualité. Parfaits pour enrouler et dérouler rapidement le tuyau, sans guidage manuel, avec un encombrement minimal. Les stations d'arrosage Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes clic disponibles. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.