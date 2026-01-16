Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2"
Sehr mobiler Schlauchwagen mit Verstauhaken und Zubehörhalterung. Mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion.
Trolley to go! Der neue, fertig montierte Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2" mit Zubehöraufnahme für Spritze, Gießstab und Co. sowie Verstauhaken für den kurzen Schlauch steckt voller Ideen. Praktisch: Der lange Schlauch muss nicht mehr mühsam durch den ganzen Garten gezogen werden, denn der wendige Wagen ist immer am Mann und somit am Ort der Bewässerung. Der lange Schlauch wird am Wasserhahn angeschlossen, rollt sich am Boden ab und bleibt dort liegen. So bleiben Beete, Büsche, Möbel und Schlauch heil. Bewässert wird dann ganz bequem mit dem kürzeren Schlauch um den Schlauchwagen herum. Damit steht der Gartenpflege nichts mehr im Wege! Und: Dank der innovativen Klappfunktion lässt sich der HT 4.520 Kit 1/2" mühelos besonders platzsparend verstauen. Die Ausstattungsdetails: Höhenverstellbare Schubgabel, 20 m 1/2" PrimoFlex® Schlauch, Spritze, 3 x Schlauchkupplung, 1 x Schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2 Reduzierstück. Kapazität: 50 m 1/2"-Schlauch oder 35 m 5/8"-Schlauch oder 23 m 3/4"-Schlauch. Fertig montiert.
Merkmale und Vorteile
1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex®-Schlauch
3 x Standardschlauchkupplung
Abgewinkelter Schlauchanschluss
Fertig montiert
Fixiermöglichkeit für Gießstab oder Spritze
- Für erhöhte Mobilität.
Freilaufende Handkurbel
- Einfache Handhabung beim Auf- und Abrollen des Schlauchs.
G3/4-Hahnanschluss und G1/2-Reduzierstück
Große Räder
- Für erhöhte Mobilität.
Höhenverstellbare Schubgabel
Spezifikationen
Technische Daten
|Schlauchlänge (m)
|20
|Schlauchkapazität (m)
|max. 20 (1/2")
|Berstdruck (bar)
|24
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|4.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|440 x 485 x 857
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Ausstattung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Bäume
- Nutzgarten
- Gartengeräte und -werkzeuge
Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2" Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.