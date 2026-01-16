Dévidoir sur roues HT 4.520 Kit 1/2” 20 m
Dévidoir très mobile avec porteur d'accessoires et crochet de rangement. Avec poignée réglable en hauteur, guide-tuyau pour éviter des vrillages dans le tuyau, manivelle roue libre et fonction de pliage innovative pour un rangement prenant peu de place. Un assemblage complet.
Le nouveau dévidoir prêt à l'emploi HT 4.520 Kit 1/2" avec support d'accessoires pour les lances, les pistolets, etc. et un crochet de rangement pour le tuyau court est un kit plein d'idées. Plus besoin de trimbaler les tuyaux à travers le jardin comme le dévidoir est toujours à portée de la main et par cela à la place exacte de l'arrosage. Le tuyau long est raccordé au robinet, se déroule sur le sol et restera là. De cette façon le tuyau ne se mêlera pas à des parterres de fleurs, des buissons ou des meubles de jardin. Un arrosage dans une région d'environ 3 à 5 m à l'entour du dévidoir est parfaitement possible avec le tuyau plus court. Et grâce à sa fonction de pliage, le dévidoir HT 4.520 peut être rangé facilement ne prenant que peu de place. Ces caractéristiques: une poignée réglable en hauteur, un tuyau de 20 m 1/2" PrimoFlex®, lance d'arrosage, 3 x raccords de tuyau, 1 x
Caractéristiques et avantages
1 tuyau avec raccord rapide Aqua Stop
Tuyau 20m, 13mm PrimoFlex®
3 raccords
Raccord de flexible angulaire
Prêt à l'emploi
Rangement intégré du pistolet et de la lance d'arrosage
- Pour plus de mobilité.
Manivelle libre
- Maniement facile pour le déroulage et l'enroulage du tuyau.
1 nez de robinet G3/s avec réduce
Grandes roues
- Pour plus de mobilité.
Guidon réglable en hauteur
Spécifications
Données techniques
|Longueur de flexible (m)
|20
|Capacité du flexible (m)
|max. 20 (1/2")
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|4.9
|Poids emballage inclus (kg)
|5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|440 x 485 x 857
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Arbres
- Potager
- Appareils et outils de jardinage
