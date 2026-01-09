G3/4-Geräteanschluss
G3/4-Geräteanschluss zur Verbindung von Schlauchkupplungen mit beispielsweise Sprinklern (mit Innengewinde).
Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel den G3/4 Geräteanschluss zur Verbindung von Schlauchkupplungen mit beispielsweise Sprinklern (mit Innengewinde). Der G3/4-Geräteanschluss ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Der Anschluss ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
Klicksystem
- Kombinierbar mit allen bekannten Klicksystemen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewindegröße
|G3/4
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|39 x 39 x 30