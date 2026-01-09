Messing Schlauchkupplung 3/4" mit Aqua Stop

Robuste und langlebige Messing Schlauchkupplung mit Aqua Stop für 3/4"-Schläuche. Mit komfortablem Gummiring am Griff – für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung.

Hochwertige Messing Schlauchkupplung mit Aqua Stop für 3/4"-Schläuche. Mit komfortablem Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung. Die Entkopplung ist dank Aqua Stop ohne Verspritzen möglich. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!

Merkmale und Vorteile
Aqua Stop
  • Für die sichere Entkopplung der Zubehöre vom Schlauch ohne Verspritzen.
Hochwertige Schlauchkupplung aus Messing
  • Robustheit und Langlebigkeit
Komfortabler Gummiring am Griff
  • Für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
Passend für 3/4"-Schläuche
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 3/4″
Farbe Messing
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 52 x 38 x 38
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Nutzgarten
  • Topfpflanzen
  • Zierpflanzen
  • Gartengeräte und -werkzeuge