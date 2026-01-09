Messing Schlauchkupplung 3/4" mit Aqua Stop
Robuste und langlebige Messing Schlauchkupplung mit Aqua Stop für 3/4"-Schläuche. Mit komfortablem Gummiring am Griff – für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung.
Hochwertige Messing Schlauchkupplung mit Aqua Stop für 3/4"-Schläuche. Mit komfortablem Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung. Die Entkopplung ist dank Aqua Stop ohne Verspritzen möglich. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!
Merkmale und Vorteile
Aqua Stop
- Für die sichere Entkopplung der Zubehöre vom Schlauch ohne Verspritzen.
Hochwertige Schlauchkupplung aus Messing
- Robustheit und Langlebigkeit
Komfortabler Gummiring am Griff
- Für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
Passend für 3/4"-Schläuche
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|3/4″
|Farbe
|Messing
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|52 x 38 x 38
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Nutzgarten
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge