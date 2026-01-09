Hochwertige Messing Schlauchkupplung mit Aqua Stop für 3/4"-Schläuche. Mit komfortablem Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung. Die Entkopplung ist dank Aqua Stop ohne Verspritzen möglich. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen!