Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind die Basis einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln, Regulieren und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel das Kärcher Regulierventil – die ideale Lösung zur Regulierung des Wasserdurchflusses von 0 bis maximum. Es überzeugt durch sein ergonomisches Design und gewährleistet eine leichte Handhabung. Das Regulierventil kann entweder zur Verbindung zwischen Schlauch und Regner oder – mit Hilfe der beigelegten 2-Wege-Kupplung – zur Verbindung zweier Schläuche eingesetzt werden. Das Kärcher Regulierventil ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen und allen gängigen Schlauchdurchmessern.