Anschluss Set
Anschluss-Set: G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, 2x Universal Schlauchkupplung und 1,5 m PrimoFlex® -Schlauch (5/8"). Zur Verbindung von Schlauchwagen und -träger mit dem Wasserhahn.
Anschluss-Set zur Verbindung von Schlauchwagen und -träger mit dem Wasserhahn. Das Set besteht aus einem G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, zwei Universal Schlauchkupplungen und einem 1,5 m PrimoFlex®-Schlauch (5/8"). Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
1,5 m 5/8"-PrimoFlex®-Schlauch
2 x Universal Schlauchkupplung 2.645-191.0
- Passend zu allen Gartenschläuchen.
Zur Verbindung von Schlauchwagen und -träger mit dem Wasserhahn
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|5/8″
|Schlauchlänge (m)
|1.5
|Gewindegröße
|G3/4
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|210 x 210 x 58
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Nutzgarten
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge