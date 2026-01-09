Anschluss Set

Anschluss-Set: G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, 2x Universal Schlauchkupplung und 1,5 m PrimoFlex® -Schlauch (5/8"). Zur Verbindung von Schlauchwagen und -träger mit dem Wasserhahn.

Anschluss-Set zur Verbindung von Schlauchwagen und -träger mit dem Wasserhahn. Das Set besteht aus einem G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, zwei Universal Schlauchkupplungen und einem 1,5 m PrimoFlex®-Schlauch (5/8"). Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.

Merkmale und Vorteile
1,5 m 5/8"-PrimoFlex®-Schlauch
2 x Universal Schlauchkupplung 2.645-191.0
  • Passend zu allen Gartenschläuchen.
Zur Verbindung von Schlauchwagen und -träger mit dem Wasserhahn
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 5/8″
Schlauchlänge (m) 1.5
Gewindegröße G3/4
Farbe Gelb
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 210 x 210 x 58

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung
  • Nutzgarten
  • Topfpflanzen
  • Zierpflanzen
  • Gartengeräte und -werkzeuge