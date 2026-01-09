Anschluss-Set zur Verbindung von Schlauchwagen und -träger mit dem Wasserhahn. Das Set besteht aus einem G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück, zwei Universal Schlauchkupplungen und einem 1,5 m PrimoFlex®-Schlauch (5/8"). Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.