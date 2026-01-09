Set de raccordement 150 cm
Set de raccordement : raccord de robinet avec filetage de 3/4" avec réducteur de filetage 1/2", 2 raccords de tuyau universels et un tuyau de1.5 m Kevlar® (5/8"). Pour raccorder des dévidoirs et des tambours-enrouleurs au robinet.
Set de raccordement pour le raccord des dévidoirs et des tambours-enrouleurs au robinet. Le set comprend un raccord au robinet avec filetage 3/4" avec réducteur de filetage 1/2", 2 raccords de tuyau universels et un tuyau de 1.5 m Kevlar® (5/8"). Les tuyaux d'arrosage de Kärcher sont extrêmement flexibles, durables et antivrillages. Les avantages sont clairs : extrêmement durable et facile à utiliser. Un arrosage avec Kärcher est le plus malin! Kevlar® est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company.
Caractéristiques et avantages
Flexible 5/8"-PrimoFlex® de 1,5 m
2 x raccord universel de flexible 2.645-191.0
- Compatible avec tous les tuyaux d'arrosage.
Pour le raccord du dévidoir et du support au robinet
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|5/8″
|Longueur de flexible (m)
|1.5
|Taille du filetage
|G3/4
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|210 x 210 x 58
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage