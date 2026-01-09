Set de raccordement 150 cm

Set de raccordement : raccord de robinet avec filetage de 3/4" avec réducteur de filetage 1/2", 2 raccords de tuyau universels et un tuyau de1.5 m Kevlar® (5/8"). Pour raccorder des dévidoirs et des tambours-enrouleurs au robinet.

Set de raccordement pour le raccord des dévidoirs et des tambours-enrouleurs au robinet. Le set comprend un raccord au robinet avec filetage 3/4" avec réducteur de filetage 1/2", 2 raccords de tuyau universels et un tuyau de 1.5 m Kevlar® (5/8"). Les tuyaux d'arrosage de Kärcher sont extrêmement flexibles, durables et antivrillages. Les avantages sont clairs : extrêmement durable et facile à utiliser. Un arrosage avec Kärcher est le plus malin! Kevlar® est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company.

Caractéristiques et avantages
Flexible 5/8"-PrimoFlex® de 1,5 m
2 x raccord universel de flexible 2.645-191.0
  • Compatible avec tous les tuyaux d'arrosage.
Pour le raccord du dévidoir et du support au robinet
Spécifications

Données techniques

Diamètre 5/8″
Longueur de flexible (m) 1.5
Taille du filetage G3/4
Couleur jaune
Poids (kg) 0.2
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 210 x 210 x 58

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin
  • Potager
  • Plantes en pot
  • Plantes ornementales
  • Appareils et outils de jardinage