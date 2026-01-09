Set de raccordement pour le raccord des dévidoirs et des tambours-enrouleurs au robinet. Le set comprend un raccord au robinet avec filetage 3/4" avec réducteur de filetage 1/2", 2 raccords de tuyau universels et un tuyau de 1.5 m Kevlar® (5/8"). Les tuyaux d'arrosage de Kärcher sont extrêmement flexibles, durables et antivrillages. Les avantages sont clairs : extrêmement durable et facile à utiliser. Un arrosage avec Kärcher est le plus malin! Kevlar® est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company.