Das Spiralschlauch Set bietet ideale Voraussetzungen für regelmäßige Bewässerungsaufgaben in Kleingärten, auf Terrassen, Balkonen oder beim Camping. Kein zeitraubendes und anstrengendes Tragen von Gießkannen oder Ziehen von Schläuchen mehr. Das Spiralschlauch Set von Kärcher ist eine echte Hilfe und allzeit bereit für alle anfallenden Bewässerungsaktivitäten. Ausstattungsdetails: 10 m UV-beständiger Spiralschlauch, Multifunktions-Spritzpistole, 1 x Spiralschlauchkupplung mit Knickschutz, 1 x Spiralschlauchkupplung mit Knickschutz und Aqua Stop, Hahnanschluss G3/4, Hahnanschluss für Innenarmaturen sowie eine Wandhalterung. Sogar Grobschmutz kann dank der mitgelieferten Multifunktions-Spritzpistole mühelos von Gartenwerkzeugen etc. entfernt werden. Der Spiralschlauch gewinnt seine kompakte Form nach jeder Anwendung zurück und kann an der Wandhalterung platzsparend verstaut werden. Durch den mitgelieferten Hahnanschluss für Innenarmaturen kann der Spiralschlauch sogar an einen Küchenwasserhahn angeschlossen werden.