Spiralschlauch Set
10 m Spiralschlauch, Multifunktions-Pistole, Schlauchkupplung m. Knickschutz, Schlauchkupplung m. Knickschutz und Aqua Stop, Anschluss G3/4, Anschluss für Innenarmaturen, Wandhalterung.
Das Spiralschlauch Set bietet ideale Voraussetzungen für regelmäßige Bewässerungsaufgaben in Kleingärten, auf Terrassen, Balkonen oder beim Camping. Kein zeitraubendes und anstrengendes Tragen von Gießkannen oder Ziehen von Schläuchen mehr. Das Spiralschlauch Set von Kärcher ist eine echte Hilfe und allzeit bereit für alle anfallenden Bewässerungsaktivitäten. Ausstattungsdetails: 10 m UV-beständiger Spiralschlauch, Multifunktions-Spritzpistole, 1 x Spiralschlauchkupplung mit Knickschutz, 1 x Spiralschlauchkupplung mit Knickschutz und Aqua Stop, Hahnanschluss G3/4, Hahnanschluss für Innenarmaturen sowie eine Wandhalterung. Sogar Grobschmutz kann dank der mitgelieferten Multifunktions-Spritzpistole mühelos von Gartenwerkzeugen etc. entfernt werden. Der Spiralschlauch gewinnt seine kompakte Form nach jeder Anwendung zurück und kann an der Wandhalterung platzsparend verstaut werden. Durch den mitgelieferten Hahnanschluss für Innenarmaturen kann der Spiralschlauch sogar an einen Küchenwasserhahn angeschlossen werden.
Merkmale und Vorteile
1 x Schlauchkupplung mit Knickschutz
1 x Schlauchkupplung mit Knickschutz und Aqua Stop
Hahnanschluss G3/4
Kein aufwendiges Auf- und Abrollen schwerer Schläuche, kein Tragen schwerer Gießkannen.
Messinggewinde-Anschluss für Innenarmaturen
- Zum Anschluss des Spiralschlauchs an Wasserhähne im Haus
Multifunktions-Spritzpistole mit 4 Sprühbildern
Nach der Anwendung gewinnt der Schlauch immer seine ursprüngliche Form zurück.
- Ordentliche Verstaubarkeit für einen aufgeräumten Garten
UV-Beständiger, knickfester Spiralschlauch (10 m)
- Gesundheitlich unbedenklich
Wandhalterung
- Einfache Anbringung an (Außen-)Wänden
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|0.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|570 x 100 x 100
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Ausstattung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
- Sprühbild: Brause
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge