Set spirale d'arrosage Plus 10m

Idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping …

Ce set spirale d’arrosage est idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping … Grâce à un adaptateur, il est possible de le connecter au robinet d’une maison. Il est également doté d’un pistolet multifonction et d’une fixation murale pour qu’il soit toujours à portée de main.

Caractéristiques et avantages
Raccord de tuyau résistant aux plis
Raccord de tuyau avec Aqua Stop
Nez de robinet G3/4
Pas de roulement ou de déroulement désagréable du flexible, pas de traînage d'arrosoirs lourds d'eau
Raccord pour robinet de cuisine et salle de bains
  • Support mural
Pistolet multi-fonctions avec 4 formes de jets
Après utilisation le tuyau reprend sa forme compacte
  • Stockage pratique pour un rangement ordonnée
Flexible en spirale résistant aux UV et aux torsions (10 m)
  • Ne nuit pas à la santé
Support mural
Spécifications

Données techniques

Couleur jaune
Poids (kg) 0.8
Poids emballage inclus (kg) 1
Dimensions (L × l × h) (mm) 570 x 100 x 100

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Équipement

  • Forme d'arrosage: jet conique
  • Forme d'arrosage: jet crayon
  • Forme d'arrosage: douche
Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin
  • Plantes en pot
  • Plantes ornementales
  • Appareils et outils de jardinage