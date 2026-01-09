Set spirale d'arrosage Plus 10m
Idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping …
Ce set spirale d’arrosage est idéal pour les petites surfaces tels que les balcons, les terrasses, les sites de camping … Grâce à un adaptateur, il est possible de le connecter au robinet d’une maison. Il est également doté d’un pistolet multifonction et d’une fixation murale pour qu’il soit toujours à portée de main.
Caractéristiques et avantages
Raccord de tuyau résistant aux plis
Raccord de tuyau avec Aqua Stop
Nez de robinet G3/4
Pas de roulement ou de déroulement désagréable du flexible, pas de traînage d'arrosoirs lourds d'eau
Raccord pour robinet de cuisine et salle de bains
- Support mural
Pistolet multi-fonctions avec 4 formes de jets
Après utilisation le tuyau reprend sa forme compacte
- Stockage pratique pour un rangement ordonnée
Flexible en spirale résistant aux UV et aux torsions (10 m)
- Ne nuit pas à la santé
Support mural
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|570 x 100 x 100
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Forme d'arrosage: douche
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage