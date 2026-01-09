Rechteckregner OS 5.320 S
Rechteckregner OS 5.320 S zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Mit einstellbarer Wassermenge (0-max.). Die maximale Beregnungsfläche beträgt 320 qm.
Der Rechteckregner OS 5.320 S dient zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Die maximale Beregnungsfläche des Eckregners beträgt 320 qm. Die Wassermenge des innovativen Sprühregners lässt sich bedarfsgerecht - von null bis Maximum - einstellen. Je nach Anforderung sind die Regner von Kärcher wahlweise mit Spikes oder Schlitten ausgestattet. Dabei präsentieren sich die neuen Rechteckregner von Kärcher jetzt insgesamt noch anwenderfreundlicher. Sie verfügen über den integrierten Spritzschutz SplashGuard, der ein bequemes Aufstellen und Ausrichten ermöglicht, ohne dabei nass zu werden. Selbstverständlich sind die Sprinkler von Kärcher allesamt mit dem bewährten Klicksystem ausgestattet und lassen sich spielend leicht an den Gartenschlauch anschließen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Einstellung der Reichweite
- Zur gezielten Bewässerung.
In den Griff integrierte Aufhängeöse
- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.
Sprengbreitenregulierung
- Unterschiedliche Sprühwinkel zur gezielten Bewässerung.
Spritzschutz
- Komfortable Ausrichtung
Spezifikationen
Technische Daten
|Beregnungsfläche (2 bar)
|60 - 190 m² (2 bar)
|Beregnungsfläche (4 bar)
|100 - 320 m² (4 bar)
|Sprengbreite (2 bar) (m)
|12
|Sprengbreite (4 bar) (m)
|16
|Sprengweite (2 bar) (m)
|5 - 16
|Sprengweite (4 bar) (m)
|6 - 20
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Rasen
- Mittelgroße bis große Flächen
Zubehör
Rechteckregner OS 5.320 S Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.