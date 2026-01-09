Arroseur oscillant OS 5.320 S
Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m². Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 S est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage
EXCLUSIVITÉ KÄRCHER : Protection contre les éclaboussures : plaque rétractable permettant de conserver une zone sèche, idéale pour mettre en place l’arroseur et le régler sans se mouiller - gain de temps et économies d’eau ! - Outil de nettoyage des buses intégré : pour prolonger sa durée de vie et garantir son efficacité - Rangement facile : ne prend pas de place - Portée du jet réglable : pour s’adapter à différents profils de jardin et arroser au bon endroit - Réglage du débit : pour une utilisation plus facile et très précise (réglage 0 – débit max) - Buses silicone : très résistantes et faciles à nettoyer - Pics de fixation en métal : pour encrer l’arroseur au sol, plus facile à installer et à utiliser grâce à sa grande stabilité
Caractéristiques et avantages
Ajustement de la portée
- Arrosage précis
Anneau de suspension intégré dans la poignée
- Pour un rangement/une suspension aisés.
Largeur de jet réglable
- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Protection anti-éclaboussures
- Orientation aisée
Spécifications
Données techniques
|Surface d’arrosage 2 bars
|60 - 190 m² (2 bar)
|Surface d’arrosage 4 bars
|100 - 320 m² (4 bar)
|Largeur d'arrosage (2 bar) (m)
|12
|Largeur d'arrosage (4 bar) (m)
|16
|Étendue d'arrosage (2 bar) (m)
|5 - 16
|Étendue d'arrosage (4 bar) (m)
|6 - 20
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|546 x 160 x 88
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Pelouse
- Moyennes et grandes surfaces
Accessoires
Pièces de rechange Arroseur oscillant OS 5.320 S
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.