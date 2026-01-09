Giessstab
Robuster, ergonomischer und vielseitig einsetzbarer Gießstab in Top-Ausstattung. Zum Bewässern kleiner und mittelgroßer Flächen. Mit sechs Sprühbildern.
Der ergonomische Kärcher Gießstab ist ein Meisterwerk an Perfektion und Komfort. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen ihn zum universellen Multitalent. Der Gießstab ist ideal zur Bewässerung kleiner und mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die gelungene Kombination aus elegantem Design, erstklassiger Funktionalität und perfekter Ergonomie überzeugt auf ganzer Linie und macht den Gießstab zum idealen Arbeitsgerät auch für länger andauernde Arbeitseinsätze. Kurz: Die ideale Lösung für ein rundum spritziges Gartenvergnügen. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel. Ausstattungsdetails: Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand (inkl. ON/OFF-Funktion), 6 Sprühbilder
Merkmale und Vorteile
6 Sprühbilder
- Flexibel und vielseitig einsetzbar.
Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion
- Ermöglicht die Bedienung mit einer Hand
Rutschfester, ergonomischer Griff
- Für eine leichte und bequeme Handhabung
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|850 x 150 x 66
Ausstattung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Sprühnebel
- Sprühbild: Horizontaler Flachstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
- Sprühbild: Brause
- Sprühbild: Vertikaler Flachstrahl
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Nutzgarten
- Bäume
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge