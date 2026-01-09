Der ergonomische Kärcher Gießstab ist ein Meisterwerk an Perfektion und Komfort. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen ihn zum universellen Multitalent. Der Gießstab ist ideal zur Bewässerung kleiner und mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die gelungene Kombination aus elegantem Design, erstklassiger Funktionalität und perfekter Ergonomie überzeugt auf ganzer Linie und macht den Gießstab zum idealen Arbeitsgerät auch für länger andauernde Arbeitseinsätze. Kurz: Die ideale Lösung für ein rundum spritziges Gartenvergnügen. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel. Ausstattungsdetails: Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand (inkl. ON/OFF-Funktion), 6 Sprühbilder