La lance ergonomique Kärcher fait la combinaison de détails parfaits avec une grande souplesse d'emploi. Pour une utilisation universelle dans le jardin. La lance est idéale pour l'arrosage d'endroits petits ou moyens et des jardins. La combinaison parfaite d'élégance, des caractéristiques de première classe et d'un design parfaitement ergonomique rendent cette lance Kärcher idéale pour un arrosage sans efforts même pour des tâches d'arrosage prolongées. Bref: la solution idéale pour des applications diverses dans le jardin. Note: les pistolets et lances Kärcher sont compatibles avec les systèmes click. Caractéristiques : utilisation pratique à une seule main (y compris fonction MARCHE/ARRET), des matériaux robustes, et 6 différents jets.