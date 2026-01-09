Der ergonomische Kärcher Gießstab Plus ist ein Meisterwerk an Perfektion und Komfort. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen ihn zum universellen Multitalent. Der Gießstab Plus ist ideal zur Bewässerung kleiner und mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Von der Bodenbewässerung bis zur Überkopfarbeit – zum Beispiel bei der Bewässerung von Hängepflanzen – erlaubt der Gießstab Plus bequemes Arbeiten. Die gelungene Kombination aus elegantem Design, erstklassiger Funktionalität und perfekter Ergonomie überzeugt auf ganzer Linie und macht den Gießstab Plus zum idealen Arbeitsgerät auch für länger andauernde Arbeitseinsätze. Kurz: Die ideale Lösung für ein rundum spritziges Gartenvergnügen. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel. Ausstattungsdetails: Beweglicher Sprühkopf (180°), Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand (inkl. ON/OFF-Funktion), komfortable Aufhängemöglichkeit, 6 Sprühbilder