Giessstab Plus
Robuster, ergonomischer Gießstab in Top-Ausstattung. Mit 180°-Sprühkopf und 6 Sprühbildern. Vielseitig einsetzbar – von der Bodenbewässerung bis zur Überkopfarbeit. Für kleine/mittlere Flächen.
Der ergonomische Kärcher Gießstab Plus ist ein Meisterwerk an Perfektion und Komfort. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen ihn zum universellen Multitalent. Der Gießstab Plus ist ideal zur Bewässerung kleiner und mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Von der Bodenbewässerung bis zur Überkopfarbeit – zum Beispiel bei der Bewässerung von Hängepflanzen – erlaubt der Gießstab Plus bequemes Arbeiten. Die gelungene Kombination aus elegantem Design, erstklassiger Funktionalität und perfekter Ergonomie überzeugt auf ganzer Linie und macht den Gießstab Plus zum idealen Arbeitsgerät auch für länger andauernde Arbeitseinsätze. Kurz: Die ideale Lösung für ein rundum spritziges Gartenvergnügen. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel. Ausstattungsdetails: Beweglicher Sprühkopf (180°), Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand (inkl. ON/OFF-Funktion), komfortable Aufhängemöglichkeit, 6 Sprühbilder
Merkmale und Vorteile
6 SprühbilderFlexibel und vielseitig einsetzbar.
Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-FunktionFür eine leichte und bequeme Handhabung
Beweglicher Sprühkopf (180°)Unterschiedliche Sprühwinkel zur gezielten Bewässerung.
Komfortable Aufhängemöglichkeit
- Gute Verstaubarkeit
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|850 x 150 x 66
Ausstattung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Sprühnebel
- Sprühbild: Horizontaler Flachstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
- Sprühbild: Brause
- Sprühbild: Vertikaler Flachstrahl
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Nutzgarten
- Bäume
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge