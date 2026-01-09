La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral, que ce soit au sol, comme un suspensions. * 6 formes de jet différentes * Tête orientable pour arroser dans les endroits difficile d'accès * Tête amovible avec bague de protection : protège la lance et facilite son nettoyage * Poignée ergonomique en matériau souple avec interrupteur * Composition métal : grande durée de vie